Cornellà recorda Macià com a exemple «per proclamar la República Catalana»

La CUP ha criticat que el rei Felip VI exalcés la "falsa transició" democràtica al seu discurs de Nadal perquè "la família borbònica enemiga de Catalunya" ha estat "hereva del franquisme". A l'ofrena tradicional a la tomba de Francesc Macià, el diputat Dani Cornellà ha dit que, precisament, "el règim ha continuat viu" amb la monarquia, posant com a exemple el discurs del rei després del referèndum de l'1-O en què va "justificar una violència cap al nostre país que és històrica i que representa el pitjor de l'estat espanyol". En contraposició, Cornellà ha apel·lat al llegat de Macià "com un exemple a seguir". "Com ell, nosaltres pensem que ningú pot aturar un poble que és plenament conscient dels seus drets", ha afirmat el diputat de la CUP.\r\n\r\nPer a Cornellà, aquests drets no tan sols es refereixen a habitatge, serveis públics o viure dignament, sinó també "constituir-nos com a república". "Avui continuem aquesta lluita, i som plenament conscients que ningú ens podrà aturar i dels drets que tenim com a poble", ha dit el diputat de la CUP. A més d'ell, per part de la formació, la diputada Pilar Castillejo també ha participat en l'ofrena floral a Macià al cementiri de Montjuïc.\r\n