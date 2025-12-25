El Papa té un record pels sensellar que dormen en refugis improvisats com a Badalona: «Com no pensar-hi?»

El papa Lleó XIV ha recordat aquest dijous el patiment dels més desafavorits arreu del món, en un missatge amb un rerefons que ha posat el focus a Badalona i la situació amb els desallotjats de l'institut B9. A més, ha tingut unes paraules especials per als habitants de Gaza, especialment dels nens, i el dels desplaçats i refugiats a cada continent, durant l'homilia de la missa de Nadal.
"I com no pensar en les tendes de Gaza, exposades des de fa setmanes a les pluges, al vent i al fred, i a les de tants altres desplaçats i refugiats a cada continent, o als refugis improvisats de milers de persones sense llar a les nostres ciutats?", s'ha preguntat el pontífex en el seu discurs.
Lleó XIV va celebrar la missa matutina de Nadal a la Basílica de Sant Pere, convertint-se en el primer Papa a fer-ho des de Joan Pau II fa més de trenta anys. A la seva homilia, el Sant Pare va insistir que "ha clarejat un nou dia" i "també nosaltres formem part d'aquest nou començament, malgrat que pocs encara ho creguin: la pau és real i ja està entre vosaltres".
El Pontífex ha recordat també la "fragilitat" de la carn humana en tots aquells que pateixen la guerra i en els joves obligats a prendre les armes, "que al front senten la insensatesa del que se'ls demana i les falsedats que omplen els discursos pomposos dels quals els envien a la mort".
"Fràgil és la carn de les poblacions indefenses, poblades per tantes guerres en curs o acabades deixant runes i ferides obertes", ha afegit. És quan la fragilitat dels altres "penetra als nostres cors, quan el seu dolor destrossa les nostres rígides certeses", que la pau "ja ha començat".
Els desallotjats de Badalona passen la nit de Nadal sota el pont
Unes cinquanta persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona aquesta setmana van passar la nit de Nadal aquest dimecres sota el pont de la carretera C-31. No tots els desallotjats havien acceptat l'oferiment de reallotjar-los: Govern, entitats socials de Badalona i Sindicatura de Greuges de la Generalitat van acordar dimarts reallotjar els qui van ocupar l'antic alberg de Ca Bofí Vell després de ser desallotjats del B9.
D'altra banda, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Llegat Roca i Pi van reubicar dimarts 52 desallotjats més del B9 a diferents localitzacions posades a disposició per entitats i per la Generalitat. La Creu Roja va traslladar una trentena dels desallotjats el 24 de desembre.
En aquest punt restaran entre 70 o 90 persones que van decidir quedar-se per seguir denunciant la situació. A banda d'aquesta trentena, entitats socials n'han reubicat 52 més, i també s'ha trobat solució per als entre 10 i 15 que ocupaven l'antic alberg Can Bofí Vell.
Els bibes van criticar la gestió d'Albiol amb els desallotjats de Badalona
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van fer el passat 18 de desembre una crida aquest dijous a donar una “resposta humanitària immediata” als migrants desallotjats dimecres del B9 i van lamentar que no “s’hagi contemplat ni tan sols una treva hivernal”, com es fa en altres països europeus, i centenars de persones s’hagin quedat al carrer, “a la intempèrie, en ple hivern”.
En concret, van instar les administracions públiques competents i les entitats del tercer sector a obrir amb urgència una taula de diàleg, amb la participació d’alguns representants dels afectats, per trobar una resposta coordinada a curt termini i una estratègia a mitjà termini.
En un comunicat, els bisbes van remarcar que el desallotjament del B9 els “interpel·la amb urgència com a Església i com a societat”. Han rebutjat els relats que deshumanitzen els afectats pel fet de ser immigrants africans, negres i pobres. "Això és aporofòbia i xenofòbia. No són persones? Els cristians no estem cridats a estimar-nos com a nosaltres mateixos? La resposta no pot ser el silenci ni la indiferència", van afegir.