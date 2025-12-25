Junqueras assegura que treballen perquè Catalunya tingui més «recursos i competències»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat aquest dijous un missatge d'esperança a les famílies, i ha assegurat que treballaran perquè Catalunya "cada vegada tingui més força, recursos i competències". Ho ha dit aquest dijous en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de l'expresident de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933. "Més recursos per posar-los a disposició de la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i l'habitatge. És el nostre compromís sempre i també per a aquest 2026", ha afegit. Junqueras no ha valorat el discurs de Nadal del rei més enllà d'afirmar que "el cap d'estat espanyol és dels pocs d'Europa que fa apologia de la violència i aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar". \r\n