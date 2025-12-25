Rull recorda el llegat de Macià al Parlament i lamenta que avui dos dels seus 135 diputats «encara romanen a l'exili»

El president del Parlament, Josep Rull, ha recordat el llegat de Francesc Macià remarcant que el seu govern es va caracteritzar per "una agenda social i modernitzadora", durant el qual la Cambra catalana va aprovar 122 lleis "d'una qualitat extraordinària". Després que part de la Mesa del Parlament hagi fet l'ofrena floral a la seva tomba, Rull tampoc ha passat per alt que Macià va patir l'exili i ha fet un salt fins al present per subratllar que el Parlament encara no ha recuperat "la normalitat". Perquè dels seus 135 diputats "n'hi ha dos que romanen a l'exili", en referència a Carles Puigdemont i Lluís Puig. "No esgotarem tota la nostra intensitat a l'hora de demana que retorni la normalitat", ha reiterat Josep Rull.\r\n\r\nEl president del Parlament ha fet la tradicional ofrena floral acompanyat de part dels membres de la Mesa. Josep Rull ha afirmat que Macià representa "els millors valor de Catalunya" i ha recordat que precisament, ara fa pocs dies, la Cambra va commemorar l'aniversari de la recuperació del Parlament aquell 6 de desembre del 1932. Per a Rull, les paraules que Macià va pronunciar aleshores tenen plena vigència a l'hora de reivindicar "una Catalunya capaç de pensar en gran, avançada, de progrés i de justícia social". "Els quatre fonaments del catalanisme polític encara són una Catalunya políticament lliure, econòmicament pròspera, socialment justa i espiritualment gloriosa", ha dit Rull.\r\n