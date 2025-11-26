El Poder Judicial avala per unanimitat el nomenament de la nova fiscal de l'Estat

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalat per unanimitat el nomenament de la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, anunciat dimarts pel govern espanyol. Els vocals han conclòs que el seu perfil compleix els requisits legals per ocupar el càrrec després de la condemna a Álvaro García Ortiz. Es tracta d'un tràmit preceptiu que no és vinculant. Ara, Peramato haurà de comparèixer al Congrés abans de poder assumir el càrrec de manera efectiva, un moviment que la Moncloa vol que sigui ràpid per reduir el temps d'interinitat a la Fiscalia General de l'Estat.
L'informe del CGPJ es limita a repassar si el candidat reuneix els requisits legals per assumir el càrrec de fiscal general. És a dir, que sigui un jurista espanyol amb més de 15 anys de trajectòria i prestigi reconegut. En el cas de Peramato, té 35 anys d'experiència com a fiscal i totes les associacions de fiscals reconeixen la seva vàlua professional. Peramato, de l'òrbita progressista, és una feminista de soca-rel, especialitzada en violència masclista i que ha intentat portar la perspectiva de gènere a la judicatura, serà l'encarregada de substituir García Ortiz en un moment de crisi institucional al ministeri fiscal i la judicatura. Qui coneix bé els equilibris de la Fiscalia dona per fet que no li posaran fàcil.
Sánchez juga la carta del feminisme a la Fiscalia General de l'Estat. Des que el Tribunal Suprem va condemnar García Ortiz la setmana passada, i encara a l'espera de la sentència, el govern espanyol va deixar clar que el relleu seria un perfil marcadament progressista, molt probablement una dona, i amb una trajectòria i expedients ben travats a la Fiscalia. I així ha estat. Peramato és fiscal de carrera des de fa 35 anys, i ha passat per diverses fiscalies, inclosa la de Barcelona, abans de fer el salt a la Fiscalia Provincial de Madrid, on va ser nomenada fiscal delegada per a la secció de Violència contra la Dona. També ha estat membre de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona i fiscal de sala contra la Violència sobre la Dona.
Se la considera una dona de caràcter, amb fortes conviccions i la valentia suficient per dur-les a terme. "És molt segoviana, molt castellana", diuen persones que han treballat amb ella. Se'n destaca també el criteri propi, la solvència i el rigor. És propera a Dolores Delgado -va ser ella qui la va nomenar fiscal de sala de violència de gènere- i a García Ortiz -que la va nomenar al gener fiscal de sala del Suprem en l'àmbit de protecció de les víctimes del procés penal-. Aquell nomenament no va ser impugnat per ningú, cosa sorprenent en l'actual context, però que també acredita que Peramato, més enllà de la seva orientació obertament progressista, té el reconeixement dels seus col·legues.