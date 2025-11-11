Els grups de treball bilaterals sobre inversió de l'Estat a Catalunya encara no s'han reunit el 2025

Els dos grups de treball pactats entre l'Estat i la Generalitat per tractar la inversió del govern espanyol a Catalunya no s'han reunit ni una sola vegada el 2025. A poc més d'un mes i mig per acabar l'any, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha argumentat que "encara no ha estat possible" trobar-se per abordar-ho i no ha concretat si ho faran abans del 2026.
En la darrera Comissió Bilateral sobre la inversió estatal a Catalunya, els governs del PSOE i Sumar, d'una banda, i del PSC, de l'altra, van convindre activar un espai ja existent des de 2007 encarregat de les anàlisis tècniques per al compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia, que estableix que l'Estat ha d’invertir a Catalunya en infraestructures una quantitat equivalent al seu pes en el PIB amb l'objectiu de compensar el dèficit històric d’inversions.
A més, van crear un segon espai per analitzar la constitució d'un consorci Estat-Generalitat en matèria d'inversions. Tots dos van quedar recollits en els acords de la Comissió Bilateral del 24 de febrer amb el compromís de posar-los en marxa abans d'acabar l'any, però el mes de novembre encara no s'han fet efectius.
El Govern ho ha revelat en resposta a una pregunta parlamentària de Junts publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Si bé, ambdós executius s'han reunit en repetides ocasions, encara que no en va sortir cap concreció. Tot plegat, amb la negociació pel finançament singular amb ERC també sobre la taula.