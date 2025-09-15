El PSC assegura que l'acord pel finançament singular és «vigent» tot i els dubtes de Montero

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que desconeix la proposta "alternativa" que treballa María Jesús Montero sobre el finançament singular i ha dit que, per ells, l'acord signat amb ERC i ratificat per l'executiva del PSOE continua "vigent". "Ningú ens ha dit el contrari", ha dit Moret aquest dilluns, en roda de premsa, i ha insistit que els negociadors continuen treballant per "complir els acords d'investidura tal com estan escrits". La dirigent socialista ha dit que "respecta" la decisió d'ERC de fer una proposició de llei per recaptar l'IRPF; però no l'ha volguda valorar. "Ha de seguir el tràmit parlamentari", ha dit. En tot cas, ha ressaltat la complexitat de les negociacions i ha assegurat que s'estan posant sobre la taula "propostes" per "arribar a consensos".\r\n