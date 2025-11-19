Pimec crida a la responsabilitat del Govern i l'oposició per tenir pressupostos a tot arreu

La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec ha reclamat aquest dimecres al Govern i a les forces d’oposició “responsabilitat” per aprovar els pressupostos, tant a Catalunya com a l’estat espanyol. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha apel·lat a “conformar majories per fer possibles aquests pressupostos”. El dirigent patronal ha evitat entrar en l’estratègia de bloqueig de Junts al Congrés, però ha reclamat “superar qüestions partidistes, sense entrar en la línia dels partits”. Cañete ha recordat que van demanar a PSOE, PP Junts i PNB que facilitin “una fiscalitat justa”.
Cañete ha fet aquestes declaracions en la presentació de l’estudi Dimensió empresarial: diagnòstic i propostes, en què ha demanat una llei d’impuls al creixement empresarial per superar el dèficit de dimensió de les empreses que, segons l’organització, frena el creixement del país. L’informe fa una anàlisi comparativa de la situació de les pimes en l’entorn europeu, presenta una enquesta de camp i planteja 112 propostes.
Pimec ha reclamat una llei que inclogui una idea tractora de la fiscalitat per incentivar el creixement de les empreses. En el terreny de les competències de la Generalitat, la patronal reclama incentivar la reinversió dels beneficis de manera que les empreses puguin tenir prou tresoreria acumulada exempta de tributar.
El president de Pimec també ha demanat que es faciliti la successió en les empreses familiars, que ha considerat un dels grans problemes de les petites empreses. Cañete ha assenyalat que “molta gent parla de les pimes, però molt poca dels seus reptes i de mesures per reforçar-les”. Ha explicat que 7 de cada 10 pimes tenen voluntat de créixer, però es troben amb enormes dificultats, com la impossibilitat de cobrir llocs de treball tecnificats, les complexitats administratives i la dificultat per l’accés al crèdit.
El responsable de l’Observatori de la Pime, Oriol Amat, ha detallat les claus de l’estudi. El 99,8% de les empreses catalanes són pimes, però d’aquestes el 94% són microempreses, és a dir, amb menys de 10 treballadors, el que planteja les dificultats d’una dimensió reduïda. Només un 0,2% són grans companyies. Molt o poc? Tots els països són economies de pimes, però amb diferències sensibles: Alemanya té un 0,5% de grans empreses, més del doble.
El valor afegit (la diferència entre el que una empresa factura i els serveis que compra) de les empreses a Catalunya és de 55.245 euros de mitjana. Un valor afegit que és de 39.000 en les microempreses. A més dimensió, més valor afegit. A més dimensió, més internacionalització i més productivitat.
603 emprenedors cada 10.000 persones
Segons dades d’Euromonitor, de cada 10.000 persones, n’hi ha un miler amb actitud emprenedora, dels quals 603 són persones emprenedores. En pocs mesos, només 208 resisteixen els primers mesos. Per què? Hi ha un seguit de factors, des del lideratge a la innovació, el màrqueting, etc. En quatre anys, només en queden 51 i al cap de deu anys només 36. Però el flux de finançament i ajuts és determinant. Només una és capaç de créixer més enllà dels deu anys.
Pimec ha fet una enquesta a 348 empreses, que ofereix dades interessants, com que el 74% vol créixer però topa amb molts entrebancs. Un 45,3% afirmen no haver rebut mai cap ajut per créixer o innovar. L’estudi també assenyala el predomini de discursos que generen desconfiança en l’emprenedor i una manca d’ensenyament de la cultura empresarial.
La patronal reclama més formació per a directius en estratègia, finances i internacionalització, un model de formació dual universitària (que funciona molt bé a França), incentius fiscals per professionalitzar la gestió, ajuts per a la digitalització, laboratoris d’innovació compartits entre companyies i centres de recerca, un Pla Català de Talent PIME per contribuir a la contractació de perfils joves i tècnics.
Amat ha subratllat la necessitat d’una reforma fiscal que afavoreixi el creixement amb incentius fiscals a les empreses que reinverteixin beneficis, en contra del que fa ara l’Agència Tributària, que castiga les que retenen dividends. En el bloc de polítiques fiscals, també demanen incentius per a la contractació dels primers treballadors.
Oriol Amat ha destacat que major productivitat i dimensió empresarial és oxigen per preservar l’estat del benestar i fer sostenible les pensions. Però ha incidit també en la necessitat de millorar la imatge del teixit productiu. Ha explicat que a Suècia, en molts quioscos, al costat de postals de pobles i monuments, també es venen postals de moltes de les seves empreses destacades.