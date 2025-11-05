Illa no presentarà els pressupostos al Parlament fins que no els tingui pactats amb ERC i els Comuns

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no presentarà el projecte de pressupostos al Parlament fins que no els tingui lligats amb ERC i els Comuns. L'anunci del president té dos missatges implícits: el primer, un gest als socis d'investidura, perquè el Govern no tirarà pel dret presentant una proposta a la cambra sense tancar-la abans ells. El segon, que els comptes van per llarg, perquè la negociació ni tan sols ha començat i, de fet, està congelada fins que es desencalli el model de finançament singular, condició sine qua non d'ERC per asseure's a la taula, i s'acabin de complir els compromisos subscrits amb els Comuns en matèria d'habitatge inclosos en el suplement de crèdit. "El Govern presentarà pressupostos quan els tingui acordats", ha dit Illa a preguntes del president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet.
Els juntaires han denunciat els incompliments del Govern i el silenci del president, que no demana que es publiquin les balances fiscals ni elevar el sostre de despesa perquè Catalunya disposi de més recursos. "Sense pressupostos, la seva propaganda és paper mullat", ha etzibat Batet. En la rèplica, Illa ha pronosticat que el Govern aconseguirà aprovar els pressupostos i ha lamentat que Junts aposti per la "inestabilitat", amb la sortida del Govern de Pere Aragonès fa uns anys i ara amb un trencament -sense efectes en els càrrecs en empreses públiques com Aena, Renfe o RTVE, com ha recordat el PP- amb Pedro Sánchez. Amb tot, ha recordat que el PSC té pactes amb Junts als ajuntaments, i aquests continuaran sense problemes.
Els Comuns, en canvi, han posat una nova exigència sobre la taula. A l'espera que es compleixin mesures com la regulació dels lloguers de temporada -torpedinada per Junts i el PP amb un recurs al Consell de Garanties Estatutàries, que ajorna el debat fins al desembre-, Jéssica Albiach ha dit que la prohibició de la compra especulativa d'habitatge serà "central" quan finalment s'obrin converses per als comptes. El Govern ho continua estudiant i ha encarregat informes, però el president ha admès que "no és senzill jurídicament". "No faré res que no tingui certesa jurídica", ha dit Illa. Els Comuns ja han registrat una proposició de llei per modificar la llei d'urbanisme i impedir la compra especulativa en aquells municipis tensionats i mentre duri l'emergència habitacional.
Els republicans no han fet referència als comptes, però la seva posició és clara i ha estat traslladada al Govern. Sense model de finançament no hi haurà negociació pressupostària. Josep Maria Jové ha lamentat la poca ambició dels socialistes en les reformes per enterrar l'herència de la dictadura, ara que fa 50 anys de la mort de Francisco Franco, cosa que dificulta abordar la resolució del conflicte polític. Illa ha defensat els actes de memòria sobre el franquisme, però ha descartat treure la policia espanyola de la comissaria de Via Laietana. També ha reconegut el conflicte polític, però ha evitat anar més enllà d'exigir, una vegada més, que s'apliqui la llei d'amnistia.
Mazón, poltrones i el canvi climàtic
El PP ha ironitzat amb el divorci entre Junts i el PSOE, i ha recordat que això no tindrà efectes en els càrrecs que els independentistes tenen en empreses públiques -amb noms com Miquel Calçada (RTVE), Ramon Tremosa (Aena) o Eduard Gràcia (Renfe). "No poden aprovar pressupostos, però que ningú ens toqui les poltrones", ha dit Alejandro Fernández. Illa ha aprofitat per denunciar la dimissió en diferit de Carlos Mazón, que continuarà com a diputat a les Corts per mantenir l'aforament. Per la seva banda, Vox ha denunciat les polítiques climàtiques i Illa ha defensat les mesures preses i el paper de la ciència. En resposta a la CUP, el president ha defensat que s'està "adaptant el país" a la nova realitat.