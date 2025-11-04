Pressió dels Comuns al Govern per prohibir la compra especulativa de pisos

Més pressió al Govern perquè faci passos endavant per l'habitatge. Els Comuns han presentat una proposició de llei per prohibir la compra especulativa de pisos que quedarà en mans del suport al Parlament. La proposta sorgeix d'un informe encarregat recentment pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que els Comuns han treballat en solitari i que ara transmetran a la resta de grups per mirar de fer-la tirar endavant. El moviment es produeix en plena incògnita sobre els pressupostos, tot i que fonts de la formació no han volgut deixar clar si la prohibició és una línia vermella per asseure's a negociar els comptes.
La proposta dels Comuns passa per una modificació de set articles de la llei catalana d'urbanisme per tal de definir que només es puguin comprar habitatges quan siguin per viure o bé per un familiar directe com poden ser fills, nets, germans o pares. Per esquivar una possible trava del Tribunal Constitucional, la proposta s'emmarca en les zones de mercat tensionat i en els mecanismes de protecció temporal. "Si s'han pogut limitar els preus dels lloguers, també s'ha de poder limitar el dret a la propietat", consideren fonts del partit, que defensen la constitucionalitat de la mesura.
Si tirés endavant, la proposta donaria la facultat als ajuntaments de poder decidir si apliquen aquesta prohibició de la compra especulativa. La mesura s'emmarca en la llei que marca que les administracions tenen el dret d'utilitzar l'urbanisme per afavorir la cohesió social i que, per tant, aquest objectiu no es pot aconseguir si hi ha especulació d'habitatges. "El mandat de la llei és que les administracions estan obligades a fer un urbanisme sostenible i si els veïns són expulsats no ho estem facilitant", afegeixen des del partit. La mesura, com que modifica una llei catalana, tampoc hauria de passar pel Congrés.
Els Comuns asseguren que el 60% de les compres d'habitatges a l'Estat es fan sense hipoteca i que, per tant, això és símptoma que és per part d'especuladors, ja que una família no s'ho pot permetre. Per evitar-ho, proposen aquesta norma que, asseguren, ja s'aplica a ciutats europees com Amsterdam. Malgrat que el Govern ha expressat certs dubtes sobre el marc legal per aplicar la prohibició, la formació de Jéssica Albiach creu que sí que hi ha eines des de l'administració catalana per complir-ho. "Si es creuen l'emergència de l'habitatge, han d'actuar ja", apunten des del partit.
L'objectiu dels Comuns és que la proposta, tramitada aquest dimarts, vagi per lectura única al ple i que garanteixi el suport del PSC i dels socis de la investidura. La CUP també ha posat la mesura sobre la taula i caldrà veure si ERC i el Govern d'Illa s'hi posa bé. En tot cas, els Comuns han reiterat que no hi ha cap negociació pressupostària i que, arran del bloqueig, no es pot situar cap línia vermella com podria ser la de prohibir la compra especulativa. "Qui ha de tenir pressa és el Govern", recorden des del partit, que diuen que estan preparats per portar propostes concretes sobre la taula a canvi d'un hipotètic suport als comptes de la Generalitat.