Junts i el PP torpedinen la regulació dels lloguers de temporada

La regulació dels lloguers de temporada queda aturada al Parlament. Tant Junts com el PP han anunciat que registraran la sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, fet que ajorna el debat i la votació al ple de la cambra catalana, que els impulsors de la norma volien fer aquesta mateixa setmana. Entre el Govern i els socis, malgrat lamentar que aquest punt salti provisionalment de l'ordre del dia, es transmet confiança en què la llei acabarà tirant endavant.
En roda de premsa aquest dimarts, la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha acusat el PSC, ERC, els Comuns i la CUP de legislar "menystenint el món local i el Parlament" i de crear "inseguretat jurídica". La formació de Carles Puigdemont ha defensat que s'ha d'abordar aquesta qüestió de la crisi de l'habitatge, però amb uns altres procediments.
Al seu torn, el PP ha assegurat que la llei per regular el lloguer de temporada és "antiestatutària i anticonstitucional": "Tenim el convenciment que aquesta llei no es pot aprovar al Parlament, perquè tot el que surti dels Comuns està abocat al fracàs", ha criticat el portaveu del grup parlamentari, Juan Fernández, en roda de premsa des del Parlament.
Confiança al Govern i entre els socis
El Govern, per la seva banda, confia a aprovar la norma. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat que l'aprovació s'acabarà duent a terme i que la norma de regulació del lloguer temporal podria entrar en vigor en les últimes setmanes de l'any o, a tot estirar, amb l'entrada del 2026. "Estem dins del marc normatiu", defensa l'executiu, que manté que cal intervenir el mercat per assegurar que les famílies no hagin de destinar més d'un 30% dels ingressos a l'habitatge de lloguer.
Des dels socis del Govern, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha dit que la maniobra de PP i Junts “només serveix per endarrerir l'aplicació de la llei i permetre durant un mes més que continuï el frau”. Cid ha reclamat als dos partits que “no siguin la crossa dels qui volen seguir convertint l’habitatge en un negoci” i que es posin "al costat de la majoria social que defensa que l’habitatge és un dret i no un actiu financer".
Al seu torn, la CUP creu que la decisió de PP i Junts "és una pèrdua de temps": "Només és una maniobra per despistar i per dilatar en el temps que aquesta llei es faci efectiva, però s'acabarà aprovant", ha garantit la diputada Pilar Castillejo. El Parlament va aprovar la setmana passada a la comissió de Territori i Habitatge l'acord entre PSC, ERC, Comuns i CUP per regular el lloguer de temporada, que té com a objectiu que els propietaris no utilitzin l'escletxa legal per esquivar els topalls al preu del lloguer fixats per la llei. De moment, però, l'aprovació haurà d'esperar.