El Parlament votarà la setmana que ve la llei per regular el lloguer de temporada

El ple del Parlament de la setmana que ve votarà el projecte de llei per regular el lloguer de temporada i habitacions. Està previst que aquest dimecres la comissió de Territori i Habitatge n'aprovi el dictamen. La cambra catalana va aprovar a l'abril el decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme, i Govern va acordar amb ERC, Comuns i la CUP tramitar el text com a projecte de llei per poder regular el lloguer de temporada. El pròxim ple de la cambra catalana també votarà el decret que el Govern va aprovar el 30 de setembre per fer efectiva la condonació de pagaments indeguts a joves extutelats. Una mesura que està previst que beneficiï els perceptors de la prestació que es troben en situació de vulnerabilitat.\r\n