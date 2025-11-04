El Govern ho juga tot al finançament i congela els pressupostos

El Govern posa tots els ous a la cistella del finançament singular, conscient que sense això no hi haurà pressupostos. El focus del consell executiu, doncs, és no obrir cap negociació amb els grups parlamentaris, tampoc amb els Comuns, fins que no quedi tancat el model, que s'ha de lligar amb el Ministeri d'Hisenda i també amb ERC. Els comptes continuen en fase de "treball intern" per acabar d'ajustar on aniran els recursos de cada departament, però no hi haurà més novetats fins que es concreti el nou sistema de finançament, amb la població ajustada i l'ordinalitat com dos dels principals esculls.
A hores d'ara, tenir els pressupostos l'1 de gener no és viable i el mateix Govern ho reconeix. "És pràcticament impossible", ha dit la portaveu, Sílvia Paneque. El Govern no preveu portar el projecte de llei al Parlament fins que no tingui garantit el suport dels socis parlamentaris i com que encara no hi ha negociacions obertes no es poden fer previsions de calendari sobre quan hauria de començar la tramitació parlamentària. En tot cas, el Govern ha fitxat com a prioritat el finançament singular, en la línia del que reclama ERC per asseure's a negociar. A Palau es neguen a creure que no tindran pressupostos per segon any consecutiu.
Quan podria arribar el nou model? No se sap, perquè els ritmes negociadors varien. El Govern entén per "acord sobre el finançament" a un acord entre governs que respecti els compromisos subscrits amb ERC. Abans de l'estiu anava per llarg, després es va produir un intent d'acceleració, però ara sembla que torna a la calma. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, apuntava en una entrevista aquest dimarts a Els Matins que podria arribar de cara a Nadal, tot i que fonts al corrent de les negociacions deien fa uns dies que arribaria abans, al novembre.
El Consell de Política Fiscal, una primera pista
La portaveu del Govern no ha volgut concretar calendaris. "Si s'allarga fins al desembre, arribarem al desembre", ha dit, i ha receptat "discreció" perquè l'acord és complex i ha estat encallada durant deu anys. Una pista de calendari serà el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha de convocar la ministra María Jesús Montero de manera imminent i on es podria tractar el finançament. ERC ja ha advertit que si la ministra porta una proposta sense tancar, això faria embarrancar les converses. El que és segur és que les comunitats autònomes del PP forçaran el debat en aquest marc multilateral.
El Govern no ha volgut concretar si l'acord hauria d'estar tancat abans o no, però ha assegurat que l'executiu té oberta una negociació "bilateral" amb l'Estat per millorar el finançament català, i que si el PP defensa una reforma del finançament això serà positiu. En tot cas, mentre tot això no es concreti, els pressupostos continuaran congelats.