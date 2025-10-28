Illa rega la majoria de la investidura sense resoldre la incògnita dels pressupostos

A l'espera de novetats amb el finançament, que permetria alguna mena d'horitzó amb els pressupostos, Salvador Illa vol evitar que la majoria de la investidura mori d'inanició i accelera acords. Aquesta setmana, el Govern ha desencallat la unitat antidesnonaments, pactada amb els Comuns, i el decret de renovables, treballat amb ERC i que també comptarà amb els vots dels de Jéssica Albiach. Al Parlament, també es reactiva dimecres la tramitació en comissió de la regulació dels lloguers de temporada, la principal fuita de la llei d'habitatge que el Govern mira d'aplicar. Tot plegat, mentre continua la incògnita de quan hi haurà pressupostos a Catalunya. “No hi ha novetats”, ha sentenciat la portaveu, Sílvia Paneque.
En matèria d'habitatge, l'executiu ha fet passos per satisfer els Comuns, tot i que encara no veuen acomplertes totes les demandes per asseure's a negociar. Paneque ha confirmat que hi haurà noves reunions per avaluar el grau de compliment dels acords amb els d'Albiach, però encara no s'ha concretat la data. En tot cas, la unitat antidesnonaments i el registre de grans tenidors era una de les condicions prèvies per obrir converses, i ja s'han acordat. També ho era la regulació dels lloguers de temporada i aquest dimecres s'aprovarà el dictamen en comissió a l'espera de votar-ho al ple, on té garantida la majoria per tirar endavant. Els Comuns ja han demanat a Junts que no bloquegin la tramitació portant-ho al Consell de Garanties Estatutàries.
Hi ha un altre element que inquieta la formació progressista, i és l'aplicació del règim sancionador de la llei d'habitatge, que no ha comportat cap multa als especuladors que se salten la norma. Per això, David Cid ha anunciat que demanaran la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, perquè expliqui com s'aplica la llei i per què no se'n sanciona l'incompliment, així com el desplegamnet dels inspectors que es va pactar amb el grup d'Albiach. A diferència del que passa amb ERC, el Govern té a les seves mans donar garanties als Comuns per negociar els pressupostos.
I és que amb els republicans les mirades passen per Madrid i, concretament, pel Ministeri d'Hisenda. No hi ha cap novetat sobre el model de finançament, i el Govern tampoc vol fer bullir l'olla. "Treballem per un acord de finançament bo per Catalunya, que compleixi amb allò acordat amb ERC i que sigui un pas important quant a recursos per fer polítiques públiques", ha dit Paneque. Fins que no hi hagi acord, doncs, silenci absolut. Quan arribarà l'acord? Una pista pot ser la data del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), però el Govern no sap quan es convocarà.
Mentrestant, doncs, la majoria de la investidura dona mostres de salut, però continua la incògnita dels pressupostos. "No s'han iniciat converses", ha admès Paneque. Contempla el Govern un escenari de no tenir pressupostos, tampoc el 2026? No, es treballa amb l'escenari de tenir pressupostos. És pot fer el paral·lelisme amb Extremadura, que ha avançat eleccions perquè no ha pogut aprovar els comptes? Tampoc. "Volem esgotar la legislatura per desplegar totes les polítiques de modernització que estem impulsant", ha dit Paneque. Governar amb pressupostos o sense, la mateixa recepta que reclamen des del Govern a Pedro Sánchez.