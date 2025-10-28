El Govern insta Sánchez a acabar la legislatura malgrat el trencament amb Junts

Ni la Moncloa ni la Generalitat volen inflamar més la situació després del trencament de Carles Puigdemont amb Pedro Sánchez. Si el relat acostuma a anar coordinat a Barcelona i Madrid, aquest cop no ha estat una excepció. Mentre el govern espanyol mira d'escenificar que la legislatura encara pot continuar, el Govern insta el president del govern espanyol a esgotar la legislatura, i espera que el divorci no afecti carpetes rellevants que necessitaran majoria al Congrés, com el finançament singular o Rodalies. "Confiem que Sánchez pugui acabar la legislatura, perquè aquest govern és bo per Catalunya", ha dit la portaveu, Sílvia Paneque.
És possible esgotar la legislatura sense haver aprovat ni un pressupost en quatre anys, com sembla que passarà amb el govern espanyol? "És desitjable tenir pressupostos, és evident", ha admès Paneque, però ha insistit que Sánchez té una agenda reformista, com el Govern, que "fa necessari esgotar la legislatura", al marge dels comptes. "Malgrat totes les dificultats, entre les quals no tenir pressupostos, s'està avançant en àmbits on fa anys que no s'avançava", ha insistit la portaveu. Amb pressupostos o sense, doncs, el criteri de l'executiu és que Sánchez aguanti. "El govern de Sánchez li fa molt bé a Catalunya i necessitem estabilitat", ha dit Salvador Illa abans de participar en un acte a Esplugues.
El Govern ha evitat fer cap valoració concreta de la decisió de Junts. "Són dinàmiques de partit que no valorem", ha indicat la portaveu, quan falten poques hores perquè comenci la consulta a la militància, que avalarà la ruptura. De tota manera, Paneque ha demanat a Junts que mantingui la porta oberta al diàleg "en allò que pugui tenir impacte positiu per Catalunya". "Estem convençuts que les propostes com el finançament o Rodalies, si van en benefici de Catalunya, comptaran amb el suport dels partits que treballen pel benefici dels catalans", ha dit la portaveu.
El que és clar, però, és que Illa no actuarà de "mediador" per acostar posicions entre Sánchez i Puigdemont. "El president no ha de fer de mediador, sinó governar", ha sentenciat Paneque. No es preveu cap nova reunió entre Illa i Puigdemont, mentre les relacions entre Junts i el PSC al Parlament continuen sent inexistents, com admetien dilluns a Pallars. També per això, no es preveu que la decisió de Junts tingui efectes rellevants sobre l'estabilitat a Catalunya, on la majoria d'esquerres dona mostres de bona salut malgrat la incògnita dels pressupostos.
En tot cas, l'executiu té clar que el govern de Sánchez és bo per Catalunya. "Hem aconseguit coses en col·laboració amb el govern d'Espanya, com l'amnistia, les places per a jutges, el traspàs d'actius de la Sareb...", ha exemplificat Paneque. A això s'hi suma la sintonia plena entre Sánchez i Illa, cosa que permet al PSC tenir bona entrada a la Moncloa. A curt termini, això no canviarà, perquè Junts ha dit que no pensa negociar res amb el govern espanyol, però ha allunyat l'escenari d'una moció de censura que provocaria una caiguda de Sánchez per la via ràpida.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost breument aquest dimarts davant l'anunci de Junts de consultar a la militància sobre el trencament amb el PSOE al Congrés dels Diputats. "El govern de Pedro Sánchez li fa molt bé a Catalunya i necessitem estabilitat", s'ha limitat a respondre Illa als periodistes abans de participar en un acte a Esplugues de Llobregat. Fa poc més de 24 hores, abans que es formalitzés l'anunci de la consulta, Illa ja demanava "sensatesa" a Junts i l'instava a actuar pensant "primer de tot" en Catalunya. El president de la Generalitat advertia que trencar els equilibris al Congrés condueix l'estat espanyol a una alternativa "involucionista i regressiva" liderada per les forces de dretes.