La diatriba antisanchista de Feijóo topa amb els grans pactes promoguts pel Cercle

Als principals convidats a les Jornades del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, el president de l'entitat, els porta al pis de dalt del Palau de Congressos. S'hi reuneix una estona i, després, baixen plegats les escales. El ritual s'ha repetit aquest dimarts amb Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que ha arribat a Barcelona amb ganes de destruir el relat eminentment positiu que les elits catalanes professen cap a Pedro Sánchez, ja sigui per haver pacificat la situació a Catalunya o per haver-se erigit com a principal actor que pot frenar l'opa del BBVA contra el Banc Sabadell. El to de Guardiola, avisant contra els "extrems" des del principi, ja indicava que la sintonia amb Feijóo no seria completa.

El dirigent del Cercle ha indicat que la competició partidista entre el PSOE i el PP allunyen la "reconstrucció" del centre polític, i ha demanat que no siguin els extrems els qui s'imposen. "El problema és que hi ha una escassa qualitat del debat públic d'aquest país", ha indicat l'exconseller delegat del Banc Sabadell, que ha posat com a exemple la gran apagada de la setmana passada. "En lloc de deixar espai al debat tècnic, s'ha produït polarització per part de tots els partits. Assistim atònits a aquests debats, que no són els que necessitem. Només deixen espai als extrems", ha indicat el president el Cercle d'Economia. Aquest mateix argumentari l'ha desplegat en matèria de finançament autonòmic.

Reformar el finançament, no "trencar-lo"

"El sistema porta anys caducat. Com a president gallec ja vas demanar reformar-lo", ha indicat Guardiola, que ha tutejat en tot moment el líder del PP. El finançament, ha dit, hauria de tenir el suport dels populars, tot i que per ara res fa pensar que s'hi hagin de posar bé. Només pujar al faristol, Feijóo ha fet servir un tòpic: el seny, pronunciat com si la paraula acabés amb una 'i' llatina. Després ha optat per ser "franc" a l'hora de criticar el "triomfalisme", que "s'agreuja". "Es retorcen dades econòmiques quan tenim la taxa d'atur més alta del nostre entorn", ha apuntat Feijóo, disposat a dinamitar des del primer moment el diagnòstic positiu que fa Sánchez del funcionament de l'Estat.

Preguntat de manera concreta sobre el finançament, ha remarcat que creu en el model, i no en la "ruptura" d'aquest model. "A partir d'aquí, ens podem asseure. Hem de parlar de més ingressos i de despeses? Sí", ha apuntat Feijóo, que veu com un "error" la manera com s'està enfocant el procediment. Catalunya, ha dit, necessita més recursos, però s'ha encarregat de deixar clar que el País Valencià i Múrcia són les comunitats que més mal finançades estan. "Cal asseure's, cal adoptar la decisió de reformar el model i no trencar-lo, tenir més ingressos i ser més eficients en les despeses", ha indicat. Què és trencar el model? "Defensar només els interessos del president espanyol", ha dit.

L'apagada, focus de conflicte

Els incidents a l'AVE -que el ministre Óscar Puente atribueix a un sabotatge-, ha indicat, no són un "incident aïllat", sinó un problema de "seguretat" i de "precarització". "S'ha convertit l'anomalia en la norma. En qualsevol país europeu, ja hauria dimitit algú", ha insistit el líder del PP, que veu substituïda la gestió pel concepte -"horrorós"- del relat. "Aquest govern espanyol només viu de dir que l'alternativa seria pitjor, però ells han arrossegat el país a la pitjor legislatura de la democràcia", ha apuntat. L'executiu del PSOE, ha dit, és l'element que genera més distorsió -a Espanya i a Europa- de les últimes dècades. Un diagnòstic sense pietat que difereix dels aplaudiments que rebia ahir Sánchez.

"L'apagada és el símptoma més evident dels mals d'aquest govern [espanyol]", ha assenyalat Feijóo, a qui no ha importat que Guardiola critiqués, només uns minuts abans, que es fes debat públic -i de baix nivell, segons s'ha entès de la intervenció del president del Cercle- sobre la crisi energètica viscuda la setmana passada. El líder del PP, en tot cas, s'ha posicionat a favor de la continuïtat de l'energia nuclear a l'Estat, perquè encara suposa el 59% de la produïda a Catalunya. "El debat no és sobre les nuclears: necessitem un mix energètic millorat", ha indicat Feijóo, que fins que es va produir l'apagada no ha estat, precisament, insistent amb les qüestions vinculades a l'abastiment.

En contra de la consulta per l'opa al Sabadell

Pel que fa a l'opa -"si no en parlo no em tornaran a convidar", ha ironitzat-, el dirigent popular ha insinuat que el govern espanyol sabia que el BBVA presentaria l'opa abans que es materialitzés, fa un any. "Ara diuen que es vol consultar la possible fusió bancàia de dues empreses. Si volem ser seriosos, hauríem de consultar en unes eleccions què pensa Espanya. Però em va deixar molt preocupat el que va dir ahir Sánchez. Em preocupa la competència, el servei, els clients, el finançament fluïd per a pimes i autònomes. Que després de la CNMC es faci una consulta pública per una finalitat diferent a l'habitual... De debò que això es farà?", s'ha preguntat el dirigent dels conservadors.

En aquest sentit, ha advertit que se'n poden derivar acusacions d'arbitrarietat i també conseqüències patrimonials. "El procediment [anunciat per Sánchez] no està inclòs en cap llei, i això pot generar un precedent. Em preocupa que el govern espanyol pugui prendre aquestes decisions de manera arbitrària. Per autoritzar o desaconsellar l'opa, hi ha d'haver opcions poderoses; el govern les ha de liderar. Ha de decidir. A mi m'agrada la competència, però la meva opinió personal no té rellevància. El que és rellevant és respectar el procés, Qui ha de deciidir, que ho faci, i cal evitar crear narrativa de vencedors i vençuts", ha relatat. Tampoc en això hi ha hagut sintonia amb el Cercle.