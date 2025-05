«Catalunya ha tornat»: el president del Consell Europeu s'entrega a Illa i a Sánchez

Deu minuts abans de les 10, les autoritats s'arrengleren a l'entrada del Palau de Congressos de Catalunya, al final de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, per rebre António Costa, el president del Consell Europeu. Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia i amfitrió de les Jornades, departeix amb Josep Rull, president del Parlament. La realitat catalana no és aliena a Costa -el febrer del 2024 va ser premiat pel PSC, quan Salvador Illa encara no era president-, i ha volgut tenir gestos evidents cap a les agendes que defensen els socialistes catalans i també el PSOE. Fins i tot ha celebrat el retorn de les seus d'empreses que van marxar per l'1-O. El missatge? Catalunya "ha tornat".

"Sempre ha estat a l'avantguarda del projecte europeu", ha indicat Costa, que ha rememorat que ja hi va haver catalans que van voler participar de les primeres iniciatives posteriors a la Segona Guerra Mundial. "Es necessita Catalunya pel seu lideratge econòmic, que avui ressorgeix com un nou impuls d'estabilitat i confiança, com ho demostren les grans empreses que han tornat a casa", ha assenyalat el president del Consell Europeu. "M'agrada veure que Catalunya ha tornat a l'estabilitat i al creixement", ha indicat l'exprimer ministre portuguès, que ha avalat fil per randa el relat que fa el Govern des que hi va aterrar Illa, l'agost de l'any passat, i des que no mana l'independentisme.

A partir d'aquí, Costa ha començat a alertar sobre les incerteses que es projecten sobre Europa, marcades per la invasió russa d'Ucraïna i per la nova etapa de Donald Trump a la Casa Blanca. "Seguretat i competivitat: les dues són urgents", ha indicat el president del Consell, que ha posat de manifest com de "fràgil" pot ser la democràcia. "No fa tant que hem patit llargues dictadures. Sabem com hem de defensar els valors. Fer costat a Ucraïna en la seva lluita legítima i legal continua sent clau de cara a un món cada vegada més perillós. Europa ha de ser capaç de defensar-se davant d'amenaces híbrides amb un enfocament de 360 graus. La pau sense defensa és una il·lusió", ha remarcat.

En aquest sentit, ha celebrat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat que apujarà la despesa militar fins al 2% del PIB, i ha alertat que els aranzels de Trump no es poden respondre amb "més proteccionisme". "Els aranzels generen incertesa, debiliten econòmicament tothom", ha ressaltat l'exprimer ministre portuguès, que també ha posat de manifest que els contactes amb els socis són claus per a l'estabilitat política global. Ha citat cimeres amb Sud-àfrica i l'Àsia Central, o bé el Japó. "En aquest moment d'incertesa global, la Unió és un soci extremament atractiu pel món", ha apuntat Costa, que ha demanat tenir una relació "equilibrada" amb la Xina.

La UE, ha dit, és un projecte com la Sagrada Família, "tremendament complex" i "perpètuament inacabat" en la qual cada generació afronta els desafiaments del seu temps. "A vegades s'estanca, però sempre avança amb determinació perquè té una visió audaç del futur", ha indicat Costa, que després ha mantingut un diàleg amb Pol Morillas, vocal de la junta directiva del Cercle. Els informes elaborats per Mario Draghi i per Enrico Letta, tots dos exprimers ministres d'Itàlia, han centrat l'inici de la conversa. Totes aquestes propostes s'han de plantejar ara en qüestions concretes. Costa, això sí, ha volgut deixar clar que des que presideix el Consell Europeu té menys "llibertat".