Evitar que Martorell sigui un «precedent»: nou pas dels Comuns contra la restricció a les fonts d'aigua

La prohibició d'agafar aigua a les fonts públiques de Martorell (Baix Llobregat) continua aixecant polseguera, deu dies després que es conegués la maniobra del govern de Junts i PSC al municipi per complicar la vida "als ocupes", segons l'alcalde Xavier Fonollosa. Ara, els grup dels Comuns al Parlament ha iniciat una triple denúncia política, tocant totes les portes que se'ls hi han acudit: han portat el cas a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a la Síndica de Greuges i a la Delegació del govern de l'Estat a Catalunya. Es busca tocar totes les tecles possibles per aconseguir que Martorell "no sigui un precedent", expliquen els Comuns, i que la fórmula restrictiva amb l'aigua s'ampliï a altres poblacions. Es veu amb preocupació que el municipi baixllobregatenc es converteixin en "un laboratori" de mesures de retallades de drets fins ara impensables.
La portaveu municipal de Movem Martorell, Laura Ruiz, ha qüestionat el fons expressat pel govern martorellenc a l'hora de plantejar aquestes multes de fins a 750 euros per a qui reculli aigua de la font pública amb ampolles o garrafes. Segons l'executiu municipal, la mesura busca enviar un missatge a les persones que viuen ocupant -sigui quina sigui la seva situació- i que no tenen els subministraments bàsics donats d'alta a casa. "La següent passa quina serà? Deixar morir de fam els presos perquè són males persones?", ha plantejat Ruiz.
La nova prohibició fa dies que ha regirat una part de la població martorellenca, que s'ha arribat a organitzar també per oferir aigua emmagatzemada a les persones que ho necessitin. Aquest mateix dimarts, la PAH del Baix Llobregat Nord i altres actors -com la organitzada plataforma Aliança per l'Accés a l'Aigua- va anunciar un punt de trobada per repartir aquestes aigües, tan potable, per consumir, com no potable, per a mesures d'higiene domèstica.
En qualsevol cas, aquest moviment dels Comuns s'afegeix a una iniciativa que ja es va tramitar al Parlament la setmana passada, i que reclama al Govern que vetlli perquè els municipis "garanteixin l'accés universal a punts d'aigua potable a l'espai públic" i perquè "cap ordenança municipal estableixi restriccions o sancions contràries als drets humans que puguin afectar persones vulnerabilitzades, garantint que cap família queda desprotegida davant una necessitat tan bàsica i elemental". Aquell text encara està pendent de ser votat. De moment, però, el Govern, en mans del PSC, ha deixat via lliure a l'executiu de Martorell perquè apliqui les ordenances que consideri, sempre que no contradiguin la llei. Per contra, tant la CUP com ERC també s'han posicionat en contra de l'aplicació d'aquesta mesura.