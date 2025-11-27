Primer pas del Govern perquè construir un edifici o obrir una empresa sigui «més fàcil»

El Govern té previst aprovar dimarts que ve la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei per simplificar els tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental. Així ho ha avançat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament. L'objectiu, segons ha dit, és que construir un habitatge, obrir una empresa o demanar una llicència sigui "més fàcil". "No pot ser que per construir un habitatge passem més temps movent papers que construint un edifici", ha afegit. Amb aquesta llei, el Govern vol fer front a una "excessiva durada i complexitat" de determinats tràmits urbanístics i ambientals que, segons apunten, frena iniciatives econòmiques.
El conseller Dalmau ha obert la porta a discutir la nova llei amb els grups parlamentaris "sense apriorismes" i ha defensat que s'ha de fer "amb seny" sense que es converteixi amb un "campi qui pugui". El titular de la Presidència ha defensat que no es tracta de desregular sinó de fer una "regulació més eficient" en un moment en què, segons ha dit, cal potenciar la indústria, crear habitatge i donar suport als qui volen crear un negoci. "Tenim el repte de desfer aquest embolic", ha conclòs. Segons Dalmau, un altre dels objectius de la norma és "descarregar" els ajuntaments de determinada tramitació urbanística i ha apuntat que cal simplificar-los, sobretot, per als que tenen menys de 2.000 habitants.
El text de la llei afirma que el marc legal català en l'àmbit urbanístic ha experimentat "múltiples modificacions successives" en els últims anys i que és necessària una refosa de la normativa. Segons afegeix, l'actual legislació ha derivat en "procediments administratius excessivament complexos i dilatats en el temps". I conclou que la "durada de determinats tràmits urbanístics" s'ha convertit en un "obstacle" per a l'inici d'activitats econòmiques. Pel que fa a l'àmbit ambiental, la memòria preliminar diu que l'actualització de la normativa estatal i les directives de la Unió Europea han deixat "desfasades" algunes previsions de la Llei 20/2009 que s'han de "revisar i adaptar" al marc vigent.