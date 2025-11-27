El govern espanyol i els sindicats acorden apujar un 11% els sous dels funcionaris fins al 2028

Els funcionaris gaudiran d'un increment salarial progressiu fins a l'11% el 2028. És el resultat de l'acord que han tancat el govern espanyol i els sindicats aquest dimecres a la nit en la tercera reunió bilateral per abordar la qüestió, tal com ha explicat UGT.
La secretària general de Serveis Públics d'aquest sindicat, Isabel Araque, ha considerat el pacte un "gran acord" en què guanyen els funcionaris, la qualitat del que és públic i la ciutadania en general. També ha celebrat que el pacte garanteix que els treballadors públics conservaran el poder adquisitiu, perquè es recupera entorn del 2,9%.
Els funcionaris tindran una millora salarial progressiva
Es tracta d'una pujada salarial progressiva que es distribueix en un 2% el 2025, un 2% el 2026 (un 1,5% fix i un 0,5% variable), un 4,5% el 2027 i un 2% el 2028, amb una clàusula de revisió salarial condicionada a l'IPC. Al seu torn, el sindicat CSIF ha assegurat que en el context del bloqueig pressupostari, incertesa política i limitacions econòmiques que imposa Brussel·les, aquest acord és "el millor possible".
La pujada d'enguany s'abonarà al desembre amb efectes retroactius des de l'1 de gener i, encara que per al conjunt de 2025-2028 la pujada pactada és de l'11%, els sindicats estimen que, per l'efecte arrossegament dels diferents increments salarials de cada any, l'augment salarial acumulat rondarà l'11,5%. L'acord incorpora, a més, diverses millores en les condicions laborals dels funcionaris, com l'eliminació de la taxa de reposició, l'agilitació dels processos selectius i el reforç de les plantilles d'atenció al públic, entre altres aspectes.
Les parts han acordat constituir una comissió de seguiment per assegurar el compliment de les mesures pactades en un termini màxim de 15 dies des de la signatura de l'acord. D'aquesta manera, CSIF ha subratllat que l'acord "no és un xec en blanc" i que vetllarà pel seu compliment dintre del termini i en la forma escaient, reservant-se "totes les mesures" per assegurar la seva efectiva execució.