Pérez Llorca s'agenolla a Vox per salvar la investidura: «El temps els ha donat la raó»

"Vox va abandonar el govern el 2024, ens va dir que abordéssim el debat de la immigració i el temps els ha donat la raó". S'esperava que Juanfran Pérez Llorca mirés de convèncer l'extrema dreta perquè donés suport a la seva investidura, però el que potser era menys pensable era que, directament, els comprés tot el relat. Això és el que ha fet el candidat del PP a rellevar Carlos Mazón en un debat d'investidura celebrat aquest dijous i en què ha promès més obres hidràuliques, ha demanat posar fre a la immigració i ha carregat contra el pacte verd europeu. En resum, el trio de propostes que havia posat sobre la taula la formació de Santiago Abascal per garantir el vot afirmatiu a la investidura.
En un discurs amb més protagonisme pel català que pel castellà -Pérez Llorca és catalanoparlant-, ha dit que la immigració és un "problema real que no podem amagar" i ha apuntat al col·lapse dels serveis públics. El candidat del PP també ha fet sortir al ple Salvador Illa. "Europa és un imant, tothom vol venir. Hem de ser capaços de regular-ho, no podem dir que vingui tothom" és una frase del president català que Pérez Llorca ha utilitzat per defensar que no li diguin racista si ho defensa ell. El que ha oblidat és que Illa, en la mateixa declaració, demanava també "acollir i integrar". El candidat del PP també ha dit que el País Valencià té un finançament "insuficient" per gestionar aquesta immigració mentre el seu partit s'oposa a la reforma del finançament que vol impulsar el govern espanyol.
Pérez Llorca ha posat nom a la seva proposta: un "Pacte de les Corts" entre PP i Vox que garanteixi una via "tranquil·la, ferma i treballadora" per a la reconstrucció de les zones afectades per la dana. "Les meves primeres paraules si soc investit president serà demanar perdó a les famílies de les víctimes de la dana", ha sentenciat el candidat popular. Ja és un pas més que Mazón, al qual li va costar més d'un any disculpar-se per la gestió de la riuada i admetre que havia comès errors. Com demanava Vox, Pérez Llorca ha detallat tot una allau d'obres hidràuliques i ha demanat al govern espanyol que també es comprometi a executar-les. En el mateix sentit, ha demanat la creació d'una comissió mixta amb l'Estat per coordinar-se en l'execució de totes aquestes obres.
En l'agenda climàtica també hi ha hagut alineament amb Vox. "El pacte verd europeu és la pitjor amenaça a la qual s'enfronten els nostres agricultors", ha sentenciat Pérez Llorca. Els populars valencians ja van enviar, en plenes negociacions amb Vox, una carta al Ministeri de Transició Ecològica per demanar al govern espanyol que s'allunyi del "dogmatisme climàtic" de Brussel·les. L'extrema dreta ja havia vist amb bons ulls l'enviament d'aquesta carta, que apropava una mica més al vot positiu a la candidatura del PP.
Un discurs sense Feijóo i sense Mazón
Pérez Llorca no ha tingut el suport presencial ni d'Alberto Núñez Feijóo ni de la direcció estatal del PP. El partit considera que la seva presidència obrirà una "nova etapa" al País Valencià, però sembla que Feijóo, que sí que ha assistit a altres investidures de presidents autonòmics, no es vol tacar les mans amb la foto del relleu de Mazón, pel que pugui passar. Qui tampoc ha aparegut a l'inici del ple d'investidura ha estat Carlos Mazón. El president valencià en funcions havia dit que estaria a la cambra, però finalment només ho farà a l'hora de la votació. Amb una nova manifestació a les portes de les Corts valencianes i arran de les últimes revelacions que encara el deixen més envoltat, sembla que Mazón ha volgut evitar més escenes incòmodes.
Què s'ha conegut en les últimes hores? Doncs un dels detalls més importants és l'hora en què Maribel Vilaplana va abandonar el pàrquing després del dinar al Ventorro. Mazón i Vilaplana surten del restaurant al voltant de les 18.45 i la periodista va pagar l'aparcament a les 19.47 hores, tot just després dels 37 minuts crítics en què Mazón va estar desaparegut. El que hagi fet Vilaplana en aquella hora és irrellevant, però el gran dubte és què va fer Mazón. Perquè segons la seva versió, va deixar la periodista al pàrquing a les 19 hores, però fins a les 19.55 no arriba a Palau. Ell ha negat que passés per casa o que entrés al pàrquing. Seria, doncs, prop d'una hora per arribar a la seu de govern en un trajecte que, caminant, es fa en deu o quinze minuts. Aquest tram coincideix amb els 37 minuts crítics, de les 18.57 a les 19.34, en què Mazón està totalment desaparegut i no respon al telèfon mòbil.
Per altra banda, aquest dimecres la jutgessa de Catarroja ha obtingut una de les imatges més buscades: la del reservat del Ventorro. Per què són importants aquestes imatges? La jutgessa de Catarroja vol conèixer les mesures i els detalls del reservat per saber si Vilaplana podia no sentir les trucades que va rebre el president valencià per les limitacions físiques de l'espai. Cal recordar que la periodista va declarar que no arribava a escoltar què deia Mazón perquè, cada cop que li trucaven, ell se n'anava a un costat de la sala i no li transmetia res d'allò que parlava. Si la jutgessa constata que Vilaplana era inevitable que sentís alguna cosa, la podria tornar a citar i la periodista fins i tot podria posar-se en un embolic si ha comès fals testimoni.