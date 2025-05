El PNB deixa via lliure a Sánchez per frenar l'opa hostil del BBVA al Sabadell

Continuen els moviments vinculats a l'opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Ara ha estat el PNB (Partit Nacionalista Basc), soci del govern del PSOE, qui s'ha pronunciat. I ho ha fet de forma contundent; deixant via lliure a Sánchez per frenar l'opa. "Actualment, el BBVA no és un banc realment basc malgrat mantenir la seva seu social a Bilbao", ha afirmat Aitor Esteban, president del PNB.

Es podia esperar que el PNB pressionés Sánchez perquè l'opa tirés endavant, en tractar-se el BBVA d'un banc basc. Però just al contrari. Segons Esteban, a Euskadi el BBVA té la seva "seu nominativa i poca cosa més". El president del partit ha aprofitat per reivindicar "més unitats estratègiques al país (estan a Madrid), més contribució al teixit basc i més aportació també en fiscalitat", hi hagi absorció del Banc Sabadell, o no.

Aquestes demandes, segons Esteban, es reclamen al BBVA, "no només des del PNB, sinó també institucionalment" -en al·lusió al missatge transmès pel Lehendakari, Imanol Pradales al banc- "hi hagi fusió, l'OPA sigui exitosa respecte al Sabadell, o no".

La no oposició a l'opa del PNB posa més pressió a Sánchez. Que ja té a més socis com Junts o Sumar en contra de l'opa. Així com Pimec, Foment i Cecot i fins i tot Jaume Guardiola, president del Cercle d’Economia. En dues setmanes el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, fins ara contrari a l'opa, haurà d'elevar una proposta i Pedro Sánchez i el seu gabinet tindran un mes per resoldre.

Abans, però, el govern ha obert una consulta pública als agents econòmics i la societat civil per saber la seva opinió. L’última paraula és del Consell de Ministres, que pot endurir les condicions o directament ajornar o vetar l’operació apel·lant a un principi tan discrecional com el de “l’interès general” o a “l’equilibri territorial”.