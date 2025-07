El temps de dijous 24 de juliol: 15 comarques es mantenen en alerta per pluges

El temporal ha passat amb ganes aquest dimecres per Catalunya. Punts de la Catalunya Central i de l'àrea de Barcelona han viscut la part més intensa de l'episodi amb trombes d'aigua importants i que han anat acompanyades de pedregades, fortes ratxes de vent i tornados, esclafits i mànegues. La situació va a la baixa de cara a dijous, però l'avís per pluges del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es manté a 15 comarques.

La jornada començarà amb precipitacions a la banda est del país, a la zona del litoral central, i fins i tot desapareixeran durant algunes hores del matí. Ara bé, els ruixats es reactivaran a partir del migdia especialment a la meitat nord del país. Amb l'entrada del vespre, aquestes pluges i tempestes viatjaran cap al sud.

L'alerta per pluges es manté a 15 comarques

Amb aquest escenari, el Meteocat activa l'alerta per pluges durant la matinada de dijous al litoral, des de la Selva fins al Tarragonès. Durant el matí, l'avís per pluges decau però es torna a activar a partir de les 14 hores. Des d'aquella hora i fins al vespre, la previsió de ruixats intensos posa en alerta la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Berguedà.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠️



➡️ Dc. 20:00 - Dv. 02:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



A partir de les 20 hores, però, la situació torna a canviar. El nord del país abandona l'episodi de pluges després de 48 hores intenses i l'alerta viatja fins al sud. Concretament, afectarà fins a la matinada de divendres al Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià.

En tot cas, el nivell d'alerta cau i les pluges no seran tan intenses com aquest dimecres. El grau de perillositat d'aquest dijous és d'u sobre sis, amb la possibilitat de caiguda de vint litres en només trenta minuts. Ara bé, els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita.

Protecció Civil demana prudència

Sigui com sigui, Protecció Civil continua demanant prudència. En una atenció a mitjans, el subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assenyalat que si bé la situació meteorològica no preveu el nivell d'intensitat de fa uns dies amb la dana, pot tenir un nivell de "risc important".

En aquest sentit, ha explicat que el terreny està "saturat" i es poden produir respostes ràpides de rieres i rius petits. "Posem el focus en el risc", ha indicat. Per aquest motiu, es recomana evitar la mobilitat que no sigui imprescindible, sobretot en carreteres secundàries i camins, i allunyar-se de rius i rieres, així com evitar moure el cotxe durant el moment de tempesta.