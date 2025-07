Catalunya via un dia mogut en l'aspecte meteorològic. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat gairebé tot el país en alerta per les pluges previstes durant aquest dimecres per l'arribada d'una pertorbació. Durant el dia, el Meteocat també està emetent diversos avisos de temps violent per possibles pedregades acompanyades de fortes ratxes de vent i tornados, esclafits i mànegues. Protecció Civil ha demanat especial prudència mentre que ha activat el Pla Inuncat contra possibles inundacions.