El Meteocat posa tot Catalunya en alerta per pluges: només se salven sis comarques

El canvi de temps ja és aquí i aquest dimecres es preveuen xàfecs a la immensa majoria del territori català, el que ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya situï 20 comarques en alerta taronja. L'alerta va més enllà del dia d'avui i s'allargarà fins divendres a la matinada. Aquesta situació meteorològica fa que gairebé tot el país estigui en situació d'alerta -groga o taronja-, només se'n salven sis comarques de les 42.

Amb les dades actuals, aquest dimecres serà el dia en què les pluges seran més abundants. A partir de les vuit hores i fins al migdia, l'alerta se situa en punts del Pirineu occidental i del nord de les comarques de Ponent. Però des de les 12 hores i fins al vespre, l'avís s'estén a tota la meitat nord del país, inclosa l'àrea de Barcelona, la Catalunya Central i les comarques de Girona, on en la majoria de comarques existeix l'alerta taronja. Passada la tarda, l'alerta taronja es mou i se situa sobre tot el litoral que abasta des del Baix Camp fins al Maresme.

El Meteocat avisa de l'alerta perquè es preveuen xàfecs acompanyats de tempesta i amb possibilitats de calamarsa o pedra petita. Es preveu que la quantitat d'aigua que plogui sigui superior als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per aquesta raó, el Meteocat situa l'alerta taronja en un grau de perillositat de 4/6.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠️



➡️ Dc. 08:00 - Dv. 02:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



⏲️Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/l9bJqVafg0 — Meteocat (@meteocat) July 23, 2025

Dijous, alerta a 15 comarques

De cara el dijous, es preveu una disminució de la intensitat de la pluja, però, tot i això, el Meteocat alerta a 15 comarques pels xàfecs que es preveuen. Concretament, es preveu que durant la matinada les tempestes afectin comarques del litoral, des del Tarragonès fins a la Selva, mentre que al migdia afectaran les comarques del Pirineu i un cop s'acosti la nit l'alerta se situa al sud de país, al voltant del delta de l'Ebre i la ciutat de Tarragona.

Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat

Davant l'episodi previst, Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de xàfecs intensos. El servei d'emergències de la Generalitat demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar aparcar vehicles en zones inundables o a prop de rieres i torrents, així com no travessar zones negades ni a peu ni amb vehicle.

A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.