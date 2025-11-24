Tendència creixent. L’Hospital Clínic de Barcelona ha atès 665 persones per violència sexual aquest any (fins al 31 d’octubre), un 6,5% més que en el mateix període de l’any passat. Això significa que atén, de mitjana cada dia, més de dues persones que han patit agressions sexuals. La majoria de les víctimes (87%) són dones. Els responsables de l’hospital han alertat que la situació és “dramàtica”: “És esfereïdor i un problema de salut pública”.
L’hospital ha atès 562 dones i 85 homes que havien patit violència sexual en els deu primers mesos d’aquest any. El 99% de les agressions han estat comeses per homes. Pel que fa a les edats, quatre de cada deu persones ateses tenia 25 anys o menys. D’aquestes, 29 eren menors d’edat: 28, noies, que representen el 5% de les dones ateses. La més jove tenia 16 anys i la més gran, 89.
El 65% de les dones ateses havien estat violades. En dades absolutes això són 365 violacions, cinquanta més que les 315 de l’any passat, 317 del 2023 i 287, del 2022. A més, el 9% de les agressions havien estat comeses en grup. El 39% de les dones agredides havia patit, a més de violència sexual, lesions físiques. És una dada similar a les dels darrers dos anys, quan el Clínic va alertar d’un augment de la violència en agressions sexuals. L’Hospital Clínic ha vist en els darrers anys com augmenta el nombre de persones que acudeixen al centre després d’haver patit una agressió sexual, segons mostren tant les dades dels deu primers mesos com les del final de l’any. En els últims cinc anys, l’hospital ha atès 3.254 persones.
Entorns vulnerables
El Clínic també ha posat el focus en els entorns que suposadament són segurs, però que a la realitat es poden convertir en llocs de violència. Més de la meitat (57%) de les agressions a dones es van cometre en un domicili. El 13% a la via pública i el 8% en locals d’oci nocturn, percentatges que baixen respecte a l’any passat.
El 3,5% de les agressions han estat a persones sense llar: 16 dones i 7 homes -l’any passat hi havia 1 home-. La majoria van ser violats (93% de les dones i el 71% dels homes). Les persones sense llar, especialment les dones, són un grup d’alt risc. A més, tenen més dificultats per vincular-se al sistema de salut perquè se les pugui acompanyar.
Quatre de cada deu dones agredides no coneixia l’atacant, però les altres, sí -cal tenir en compte, de tota manera, que el 16% no el podien recordar-. El 8% de les dones van ser agredides per la parella o l’exparella i el 90% d’aquestes van ser violades.
Nivell similar de trucades
D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 68.219 trucades per violències masclistes des del gener fins a l'octubre d'enguany, una xifra que suposa un 0,44% menys respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades apunten que el lleuger descens s'explica per les disminucions registrades els mesos de gener (-9,01%) i febrer (-12,81%) d'aquest any en comparació amb l'anterior. La xifra de trucades no es correspon a la de fets o denúncies, ja que un mateix fet pot provocar diverses trucades, ja sigui de la mateixa víctima o de testimonis o familiars. El nombre més gran de trucades per violències masclistes es reben dissabte i diumenge i, per franja horària, entre les 22 h i mitjanit.
Els Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes han atès 10.175 dones, 457 adolescents i 1.480 fills de les dones ateses. En total, han atès 12.112 persones de gener a setembre aquest any, segons dades de l'Institut Català de les Dones (ICD). De les més de 12.000 persones, 4.389 han estat ateses per primer cop als SIE. D'aquestes, 3.767 són dones, 163 adolescents i 459 fills de les dones ateses.
El SIE és un servei gratuït que ofereix atenció especialitzada i acompanyament a totes les dones joves i adultes i els seus fills i filles afectats per processos de violències masclistes per facilitar el seu procés de recuperació i reparació de les violències viscudes i del dany patit. En aquest mapa pots trobar el SIE més proper.
Un 22% més de violacions en el primer semestre
Les agressions sexuals amb penetració van pujar un 22% a Catalunya en el primer semestre del 2025 en comparació amb el mateix període del 2024, passant de 741 a 904. En general, van pujar un 16,1% els delictes contra la llibertat sexual, que inclouen les violacions però també altres tipus penals.
Les comarques gironines van registrar en els primers sis mesos de l'any 99 violacions, un 40% més que en el mateix període del 2024. Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual també han crescut amb relació a l'interval de gener a juny de l'any passat un 18% i passen de 201 a 248.
A la demarcació de Lleida, els delictes contra la llibertat sexual van repuntar al primer semestre fins als 146 casos coneguts, un 25% més que durant el mateix període del 2024. Les agressions sexuals amb penetració es van incrementar un 41,9% i van passar de les 43 del primer semestre del 2024 a les 61 d'enguany -una cada tres dies-. A Tarragona, els delictes contra la llibertat sexual van passar de 213 l'any passat a 269 en l'inici d'aquest 2025 (+26,3%).