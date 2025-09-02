Un 22% més de violacions i un 45% menys d'assassinats a Catalunya el 2025

Repunt de les violacions arreu del país. Les agressions sexuals amb penetració han pujat un 22% a Catalunya en el primer semestre del 2025 en comparació amb el mateix període del 2024, passant de 741 a 904. En general, pugen un 16,1% els delictes contra la llibertat sexual, que inclouen les violacions però també altres tipus penals.
En canvi, els homicidis dolosos i assassinats consumats han baixat un 45%, dels 44 del primer semestre del 2024 als 24 dels primers sis mesos del 2025. El total d'infraccions penals baixa un 4,5% i es queda en 243.582. D'aquests, 207.567 són delictes convencionals (-3,4%) i 36.015 són cibercrims (-10,3%). Són dades del balanç de criminalitat que ofereix cada trimestre el Ministeri de l'Interior amb dades de totes les policies.
Baixen categories com els robatoris amb força en domicilis i establiments (-15,8%), els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa (-4,4%), els delictes greus i menys greus de lesions (-3,7%), els robatoris amb violència i intimidació (-2,2%) i els furts (-2,1%). En canvi, pugen els delictes per tràfic de drogues, que passen de 2.450 a 2.657, un 8,4% més.
Cau la criminalitat a Barcelona
A Barcelona, la criminalitat ha caigut un 6,6%. Entre gener i juny s'han registrat 83.913 fets, gairebé 6.000 menys que els 89.813 de dotze mesos abans. Ara bé, la tendència canvia segons la tipologia. Els furts –la casuística més habitual– han caigut un 3,1% fins als 38.861, és a dir, 213 cada dia.
Per contra, els fets relacionats amb el tràfic de drogues augmenten un 26,3%, arribant als 1.210 fets, i els delictes sexuals ho fan un 19,3% fins als 698. Entre aquests últims, les agressions sexuals amb penetració es disparen de les 200 a les 245 (22,5%) entre el primer semestre del 2024 i del 2025.
D'altra banda, totes les modalitats de sostraccions han baixat a la capital catalana. Els robatoris amb força a domicilis, establiments i altres suposen una caiguda del 37,4%, i els robatoris amb violència i intimidació han davallat lleugerament (2,5%). També han caigut un 3,1% les sostraccions de vehicles. En aquest últim mig any han desaparegut 1.353 vehicles, una mitjana de més de set cada dia.
Un 40% més de violacions a Girona
Les comarques gironines han registrat en els primers sis mesos de l'any 99 violacions, un 40% més que en el mateix període del 2024. Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual també han crescut amb relació a l'interval de gener a juny de l'any passat un 18% i passen de 201 a 248.
També augmenten els intents d'assassinat a la demarcació de 14 a 21 els primers sis mesos de l'any, mentre que els robatoris amb violència baixen un 14%. També s'han registrat un 17% menys d'estafes informàtiques, un dels delictes que més ha crescut els darrers anys a la demarcació.
Però el delicte que més investiga la policia a les comarques gironines és el furt, de lluny, el més habitual entre els delinqüents. En els primers sis mesos de l'any se n'han comès 6.292, i això suposa un lleuger increment d'un 2,4% respecte al primer semestre del 2024. Una crescuda que ve donada, en bona part, per Salt (Gironès) on s'ha documentat una crescuda de prop del 50% i s'ha passat de 399 a 588 furts d'un semestre a l'altre.
Repunt de violacions i tràfic de drogues a Lleida
A la demarcació de Lleida, els delictes contra la llibertat sexual van repuntar al primer semestre fins als 146 casos coneguts, un 25% més que durant el mateix període del 2024. Les agressions sexuals amb penetració es van incrementar un 41,9% i van passar de les 43 del primer semestre del 2024 a les 61 d'enguany -una cada tres dies-.
L'estadística també mostra un repunt dels delictes de tràfic de drogues (31,9%) i dels robatoris amb violència i intimidació (7,8%), mentre els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions van recular un 9,4%. En conjunt, el nombre d'infraccions penals es va situar en les 11.021, un 3,2% menys.
Els delictes baixen a Tarragona
A Tarragona, els delictes s'han reduït un 7,6%. En concret s'han registrat 21.748 infraccions penals, per sota de les 23.536 dels primers sis mesos de l'any passat. Els homicidis han baixat de nou a quatre, però els delictes contra la llibertat sexual han passat de 213 l'any passat a 269 en l'inici d'aquest 2025 (+26,3%).
Els robatoris amb violència han disminuït un 7,8% i els robatoris amb força en domicilis han estat 1.106, un 11,3% menys que el primer semestre del 2024. Els delictes han disminuït a totes les ciutats de més de 20.000 habitants de la demarcació.