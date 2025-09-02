Detenen 15 persones d’una xarxa que falsejava matrimonis per obtenir permisos de residència

Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat una organització dedicada a l’ús fraudulent de documents públics per a l’obtenció de permisos de residència en territori espanyol per arrelament familiar o per vincle amb ciutadans comunitaris. Els agents han detingut 15 persones que formaven part d’aquesta xarxa criminal, que han passat a disposició judicial, i s’ha cancel·lat 18 assentaments registrals de parella estable fraudulents.
El modus operandi consistia a la inscripció conjunta de ciutadans estrangers amb dones espanyoles. Moltes d'elles havien denunciat el robatori o l’ús indegut de la seva documentació, així com l'empadronament sense consentiment en domicilis on no vivien habitualment. Després de formalitzar la parella estable davant de notari i inscriure’s en el Registre de parelles estables de Catalunya, utilitzaven aquesta condició legal per iniciar expedientes de residència sota la figura de familiar comunitari o per circumstàncies excepcionals d’arrelament familiar.
Davant d’aquests fets, es va conformar un equip conjunt d’investigació entre la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana, que va analitzar la documentació notarial i els 135 expedients d’estrangeria implicats. També van prendre declaració a 30 dones identificades com a víctimes d’aquests presumptes delictes d’usurpació d’estat civil, falsedat documental o estafa.
Com a resultat d’aquesta anàlisi, s’han emès informes desfavorables i peticions d’extinció de residència davant la Subdelegació del govern espanyol, segons l’estat de tramitació de cada expedient.
Aquest operatiu ha permès limitar un mecanisme de frau documentat per evitar fets similars en el futur que, a banda de vulnerar la legislació vigent, instrumentalitza dones espanyoles com a mitjà per accedir irregularment a drets residencials.
Han treballat en la investigació la Unitat contra Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedat Documental (UCRIF) de la Policia Nacional, la Unitat d’Investigació de la Divisió de Recursos Operatius i de Suport (CROS) de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Secretaria General del Departament de Població i Processos Electorals de l’Ajuntament.