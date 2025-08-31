Detenen a Barcelona el líder d'un clan de narcotràfic que fugia de la justícia italiana des del 2023

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb els Carabinieri d'Itàlia, ha detingut aquest agost a Barcelona el líder d'un clan del narcotràfic, que havia fugit de la justícia italiana des del 2023 que acumulava diverses causes penals. L'arrestat està acusat d'encapçalar una organització criminal de caràcter mafiós arrelada al centre d'Itàlia dedicada al tràfic de drogues a gran escala i a l'extorsió, a més de tràfic il·legal d'armes i explosius.
El detingut estava inclòs a la llista dels fugitius més perillosos d'Itàlia i tenia vigent des del desembre una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE). Després de diversos mesos d'investigació, els agents van aconseguir situar el pròfug a la província d'Alacant, on vivia amb una identitat falsa.
Guàrdia Civil i Carabinieri van realitzar diversos operatius per estudiar l'entorn d'aquest capo del narcotràfic i van comprovar que feia visites habituals a Barcelona per assumptes quotidians i de la seva vida personal. En una d'aquestes visites a la capital catalana va ser finalment detingut.
En el moment de l'arrest, els investigadors van trobar-li diverses identitats falses, abundants diners en efectiu i objectes de valor com rellotges d'alta gamma i peces d'or. També li van ser decomissats diversos telèfons mòbils i targetes de telefonia que facilitaven les seves comunicacions, tant a Espanya com a Itàlia. El detingut va ser posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció en funcions de guàrdia, a l'espera de resoldre's el procediment d'entrega a les autoritats italianes.