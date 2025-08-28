Detenen un professor de secundària de Barcelona per posseir i distribuir material d'explotació sexual infantil

La Policia Nacional ha detingut tres persones a Catalunya -una a Barcelona i dues a Girona- per posseir i distribuir material d'explotació sexual infantil. Una de les detencions s'ha fet a Barcelona i es tracta d'un professor de secundària. Pel que fa a Girona, la Policia ha informat que un dels dos detinguts -que tenia més de 85.000 arxius- es dedicava a fotografiar menors quan estaven al pati del col·legi des del seu domicili. De fet, durant l'escorcoll del seu domicili van trobar-hi uns prismàtics.
Les tres detencions a Catalunya s'han fet en el marc d'una investigació estatal en la qual la Policia Nacional, juntament amb la col·laboració policial internacional, ha detingut 16 persones en total. A banda dels detinguts, encara s'estan investigant cinc persones més.
D'entre els detinguts a tot l'Estat, n'hi ha hagut dos -arrestats a Càceres i Lugo- que han ingressat a la presó provisional atesa "la gravetat i duresa" de les agressions sexuals contingudes en els arxius que visualitzaven i compartien. A més, els escorcolls han permès intervenir milers d'arxius d'imatges i vídeos contenint greus agressions sexuals a menors d'edat, així com altres pràctiques degradants i vexatòries per a les víctimes.
La policia espanyola va iniciar la investigació quan agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència van tenir coneixement de l'existència de persones intercanviant material il·lícit a través de xarxes que permeten que usuaris de qualsevol part del món es posin en contacte i s'enviïn gairebé qualsevol tipus d'arxiu.
Del total d'investigats, els agents han aconseguit identificar a 21 persones a l'estat espanyol. D'aquestes, 16 ja han sigut detingudes: a Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castelló (1), Astúries (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúscoa (2), Cantàbria (1), València (1) i Pontevedra (1). Així mateix, hi ha altres cinc investigats a Madrid (1), Màlaga (1), Navarra (2) i Valladolid (1).