Acusen d'abús sexual un catedràtic de la Universitat de Barcelona especialitzat en violència masclista

Un despatx d'advocats ha fet arribar una carta al rectorat de la Universitat de Barcelona (UB) en què assegura que 14 estudiants van patir abusos sexuals per part del catedràtic emèrit especialitzat en violència masclista Ramón Flecha, tal com ho ha avançat RTVE. Els fets van passar fa 20 anys i Flecha, que en té 73, fa temps que està jubilat. Si bé, el rector, Joan Guàrdia, ha demanat a les víctimes que denunciïn els fets per poder actuar.

Les víctimes són antigues estudiants, becàries, investigadores i doctorandes que van tenir Flecha com a professor, supervisor o superior i van mantenir relacions sexuals amb ell "en un context de clara desigualtat jeràrquica". Així ho descriuen a la missiva que han fet arribar a la universitat i que ha provocat una onada de queixes per part dels alumnes.

Els serveis jurídics de la UB han estudiat la carta i han contestat aquest dimarts al despatx d'advocats que tenen la voluntat de col·laborar. El problema, diu el centre, és que desconeixen la identitat de les dones i les ha instat a adreçar-se personalment a la Unitat d'Igualtat de la universitat i denunciar el cas.

Serà aleshores quan podran activar els protocols i gestionar les pròximes respostes, tal com han informat fonts del campus a El Periódico. En aquest sentit, asseguren que proporcionen acompanyament psicològic i mesures de protecció a tots els denunciants, s'obri un procediment o no.

Flecha és catedràtic emèrit de Sociologia de la UB i doctor honoris causa per la Universitat de l'Oest de Timisoara. Tal com ha explicat a El Periódico, va ser un dels impulsors del moviment #MeToo a la UB i defensa que són els agressors de les víctimes a les quals va ajudar qui estan dirigint "aquelles campanyes" per atacar-lo. I és que considera que es tracta d'un "acte de venjança".