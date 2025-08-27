27 de agost de 2025

Societat

Investiguen l'agressió sexual d'una dona a Mataró

Els fets van tenir lloc en un carrer del centre de la població a plena llum del dia

Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 13:27
Actualitzat el 27 d’agost de 2025 a les 13:28

La policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona a Mataró, a la comarca del Maresme. Segons han informat fonts policials, els fets van tenir lloc la setmana passada, el divendres 22 d'agost a les 12 hores, als voltants del carrer Concepció, situat al centre de la ciutat.

La policia, alhora, ha confirmat que la víctima és una dona major d'edat que va anar a una comissaria per denunciar els fets, pels quals s'ha obert una investigació. Segons ha avançat el mitjà TvMataró els Mossos d'Esquadra no han facilitat detalls de com es va produir l’assalt violent. L'objectiu, asseguren, és no interferir en la recerca per trobar els autors de l'agressió

El mitjà local de la capital del Maresme també ha explicat que els agressors serien dos homes que, després d'agredir la víctima, van ser increpats per alguns veïns que van presenciar l'atac. Tot seguit, haurien marxat corrents del lloc dels fets. Els mossos estan investigant amb les dades i les descripcions que han donat els testimonis i la dona que va patir l'agressió. A partir d'això, els agents esperen ampliar la informació sobre l'aspecte físic dels responsables per poder-los localitzar i detenir.

