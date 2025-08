Denuncien una agressió homòfoba a l'Eixample

Dos veïns de la Marina del Prat Vermell han denunciat una agressió homòfoba al carrer de Pau Claris la matinada de dissabte. Les dues víctimes sortien de la discoteca Arena, situada a l'Eixample, i es dirigien cap a la parada de bus agafats de la mà, com explica betevé

Un home que els va veure passejant pel carrer se’ls hi va acostar i els va escopir. Tot seguit es va posar agressiu i els va atacar. Un d’ells va acabar amb una luxació d’espatlla, entre altres ferides, com a resultat de l'agressió.

Els joves van trucar immediatament al 112 i els Mossos d’Esquadra van arribar a temps com per aconseguir enxampar i detenir el presumpte agressor. Segons la parella, aquest diumenge s’ha de fer un judici ràpid contra l’arrestat.

Atenció mèdica pels dos joves agredits

Després de l'agressió i de la detenció del presumpte culpable, els dos joves van rebre atenció mèdica a l’Hospital de Sant Pau. Tots dos tenien ferides i un d'ells, inclús, una luxació a l’espatlla. A més, i a causa de la situació, l’altre va haver de ser atès per un atac d’angoixa. Després d'arreplegar els informes mèdics, els dos han interposat una denúncia a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Marina del Prat Vermell.

Els atacs homòfobs no aturen

Segons informa betevé, aquesta mateixa parella ja va patir una altra agressió homòfoba el novembre passat, a plena llum del dia, mentre es feien una foto fent-se un petó davant la Sagrada Família. En aquell cas, l’agressor va ser condemnat a una multa per delicte d’odi.

L'últim cas que s'ha fet públic anterior a aquest és el de dos Mossos que van ser denunciats per una agressió homòfoba al Raval. El Centre per a la Defensa dels Drets Humans Irídia va presentar l'acusació per una "agressió policial discriminatòria" que es va produir el 26 de desembre del 2020.

L'escrit, presentat a l’Audiència de Barcelona, apunta que els agents van colpejar i insultar amb expressions homòfobes la víctima i, malgrat que no van identificar-se com a Mossos perquè anaven de paisà, posteriorment també van detenir-lo sense explicar-li els motius ni llegir-li els drets. En conseqüència, Irídia demana penes de fins a sis anys de presó i 12 d'inhabilitació.