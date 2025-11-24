El temps d'aquest dimarts 25 de novembre: descens de les temperatures i vent al sud

El temps d'aquest dimarts 25 de novembre estarà marcat per la baixada de temperatures i per les fortes ràfegues de vent al sud del país. La situació meteorològica serà variable durant tot el dia i afectarà diferents zones del territori en forma de precipitacions i ratxes de vent destacables.
La jornada serà força hivernal, amb precipitacions intermitents durant tot el dia al terç oest i en alguns punts del Pirineu i del Prepirineu. També es preveu un reforçament del vent i, de fet, el Meteocat ha emès un avís per perill a les Terres de l'Ebre, algunes comarques del Camp de Tarragona i tres comarques del Pirineu, on el vent pot bufar amb força o molta força. Els núvols seran variables i, de cara a la tarda, també podria ploure en alguns punts del litoral nord, a la zona de la Costa Brava.
D'altra banda, tant les temperatures mínimes com les màximes seran baixes. Tot i això, s'espera que tot just a la zona de les Terres de l'Ebre s'arribi fins als 20 graus al llarg del dia. Quant a la cota de neu, pujarà fins als 1.200 metres al matí i baixarà fins a 800 metres a la tarda.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima i s'arribarà als 15 de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 14 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 16 °C segons la previsió.
Avís per vent
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dilluns un avís de perill tres sobre sis per vent. De color taronja el Meteocat ha pintat el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. S'espera que les ràfegues de vent puguin arribar a assolir els 20 metres per segon.
També es pinten de color groc les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i l'Anoia. Quant al nord, de cara al vespre el vent també podria afectar la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.
Es preveu que el vent continuï bufant a Catalunya el pròxim dimecres, quan abandonarà definitivament el sud del país per establir-se al nord.