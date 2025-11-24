Jordi Pujol serà jutjat a l'Audiència Nacional en contra del criteri de tots els metges

Jordi Pujol serà finalment jutjat a l'Audiència Nacional, almenys de moment. Així ho ha determinat aquest matí el tribunal, després d'una vista prèvia privada en què l'expresident ha comparegut des de casa. Tot i l'informe dels metges, que sostenen que Pujol no està en condicions ni físiques ni cognitives per assumir un procediment d'aquestes característiques, els magistrats han conclòs el contrari: el pare serà jutjat juntament amb la resta de la família en la causa sobre l'origen de la fortuna familiar. "Estic a la seva disposició per respondre el millor que sàpiga, però molt en forma no estic", ha dit Pujol al tribunal. Quan li correspongui declarar -o si abans passa alguna cosa- el tribunal decidirà si l'exonera de la causa. Pujol sí que podrà seguir el judici des de casa.
El pare té 95 anys i va passar la setmana passada ingressat a la Clínica Sagrada Família per una pneumònia, va ser visitat per tres metges per tal de determinar que no podia ser jutjat. Fins al final va voler declarar i assumir la responsabilitat de defensar-se, però la defensa, la setmana passada, va demanar que se l'eximís del procediment. Els advocats donaven pràcticament per fet que seria exclòs de la causa, com ja havia passat amb Marta Ferrusola, però finalment l'Audiència Nacional ha contravingut les recomanacions dels forenses. La vista oral comença aquest mateix dilluns i s'allargarà fins a la primavera de l'any vinent.
L'expresident de la Generalitat està en el punt de mira des d'abans de la confessió, tot i que només després de la carta en què admetia tenir diners a l'estranger va servir per iniciar la causa contra ell. La instrucció del cas s'ha allargat durant dotze anys, en els quals han aparegut, també, les revelacions sobre l'Operació Catalunya. En l'origen de la trama també hi ha el dinar a La Camarga entre Alícia Sánchez-Camacho i María Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola. El fill gran de Pujol, que és a qui la Fiscalia li demana la pena de presó més gran, va passar per la presó el 2017 i és assenyalat com a responsable de fer créixer, presumptament, els diners a l'estranger.
El Júnior demana que el cas passi a Barcelona
L'advocat Cristóbal Martell, que representa Jordi Pujol Ferrusola, ha demanat que l'Audiència Nacional es declari incompetent per jutjar la causa, perquè sosté que l'òrgan encarregat hauria de ser l'Audiència de Barcelona. Ja hi ha hagut pronunciaments, en aquest sentit, però l'advocat ha insistit que ara s'ha de revisar la competència, perquè és ara quan s'ha “delimitat” el procediment a través de la qualificació provisional. Martell ha argumentat que els fets no es van produir totalment a l'estranger, cosa que, segons la nova doctrina, impediria a l'Audiència Nacional fer-se càrrec de la causa. La defensa també ha demanat que es declarin prescrits diversos delictes fiscals de 2007 i 2008 del primogènit.
El lletrat ha denunciat l'acusació “inconcreta” contra els Pujol, cosa que va en contra del dret de defensa. Martell ha dit que no queden clar a quins concursos públics, ni en quines administracions, ni a quins plecs es refereix l'acusació i això impedeix determinar si es van fer bé o no. “Com es combat, això?”, ha dit l'advocat. Segons la Fiscalia, és a partir d'aquests concursos públics que els Pujol rebien comissions i engreixaven la seva fortuna a Andorra. Amb aquestes inconcrecions, Martell ha dit que la defensa “és impossible” i ha demanat al tribunal que deixi fora de la causa els delictes de blanqueig que tingui com a precedent el delicte contra l'administració.
L'altra gran acusada és l'exparella del Júnior, Mercè Gironès. El seu advocat, Josep Oriol Rusca, ha denunciat una "indefensió brutal" perquè no es concreta cap acció o delicte concret a Gironès, i només se la menciona juntament amb el seu exmarit. "És un delicte ser parella o exparella de Jordi Pujol Ferrusola?", s'ha preguntat el lletrat. Altres advocats, com Jaime Campaner, representant de Josep Pujol, ha denunciat vulmneració de drets fonamentals per la manera com es va aconseguir la informació bancària dels Pujol a Andorra -això, de fet, s'investiga a la justícia andorrana, en una causa vinculada a l'operació Catalunya-. que va provocar un strip-tease bancari de la família.
Onze anys d'instrucció
Onze anys després d'una confessió que va sacsejar la política catalana, Pujol, els seus set fills i una desena d'empresaris s'asseuen al banc dels acusats en un judici que busca escatir l'origen de la fortuna familiar. Per davant del tribunal desfilaran més de 250 testimonis durant sis mesos i una quarantena de sessions. La sessió d'aquest dilluns, amb el pare des de casa, estarà marcada per les qüestions prèvies, en què les parts presentaran arguments per declarar la nul·litat del judici.
Es tracta d'un macrojudici, amb tot el que això implica. El principal acusat és el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, el Júnior, i la seva exdona, Mercè Gironès, com a màxims responsables de gestionar els diners presumptament il·legals que arribaven a la família. També estan acusats la resta de germans -Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere i Oleguer- amb diversos graus de responsabilitat i penes que es mouen entre els 8 i els 19 anys de presó.
Delictes d'associació il·lícita i blanqueig
També s'asseuran al banc dels acusats una desena d'empresaris de l'òrbita de Convergència: Francesc Robert Ribes, soci del primogènit; Bernardo Domínguez, editor mexicà que va fer negocis amb el Júnior; Jose Barrigón, propietari de l'empresa Cat Helicòpters; Gustavo Buesa, empresari afí a CDC i soci del fill gran; Josep Mayola, empresari i també soci del Júnior; Alejandro Guerrero, empresari del sector de la construcció; Luis Delso, empresari de la construcció i que va fer negocis amb el Júnior; Carles Sumarroca, empresari proper a CDC; Josep Cornadó, president de la constructora Copisa que va fer pagaments al Júnior; i Carles Vilarrubí, empresari proper als Pujol i exdirectiu del Barça en l'etapa de Josep Maria Bartomeu.
Els delictes pels quals es jutjarà els Pujol i els empresaris són associació il·lícita, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública i falsedat documental. Les penes arriben fins als 29 anys de presó, en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, i els 17 anys, en el cas de Mercè Gironès. Josep Pujol s'enfronta a una pena de 14 anys de presó i la resta de germans, de 8 anys. Les penes pels empresaris són de cinc anys de presó per falsedat documental i blanqueig.