Telefónica planteja un ERO de més de 5.000 empleats

Telefónica planteja un expedient de regulació d'ocupació (ERO) de 5.040 empleats que justifica per causes "organitzatives, tècniques i de producció". Segons ha informat la companyia als sindicats, l'expedient afectarà 3.649 treballadors de Telefónica Espanya, el 41% del total de la plantilla (8.892 empleats). Fins a 1.124 seran treballadors de Telefónica Móviles (31,3% sobre una plantilla de 3.587 persones) i 267 de Telefónica Soluciones (23,9% d'una plantilla de 1.118 treballadors). Es tracta de les tres filials principals. A més, la previsió és que Movistar+ també prescindeixi de 279 persones. Aquest dimarts Telefónica detallarà l'afectació a la resta de societats (Telefónica SA, Telefónica Global Solutions i Telefónica Innovación).\r\n\r\nA partir de la constitució de les meses de negociació hi ha 30 dies per negociar el nombre final d'acomiadaments i les condicions econòmiques. Els sindicats reclamen que "qualsevol mesura" que s'adopti s'articuli com un procés "estrictament voluntari" basat en prejubilacions, tal com s'havia fet en expedients anteriors. Telefónica ja va fer un ERO l'any passat, que es va saldar amb 3.420 afectats, un 30% menys del que es va plantejar inicialment.\r\n