El temporal cau amb força a Catalunya: tempestes i pedregades a bona part del país

Les previsions meteorològiques apuntaven a un dimecres mogut per l'entrada d'una pertorbació i no s'han equivocat. El temporal ha caigut amb força a Catalunya, deixant acumulacions importants d'aigua que han anat acompanyades de tempestes, pedra i fenòmens de temps violent.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta vermella en diferents punts del país durant el segon tram del dia. Primerament, ha estat al Pirineu occidental, després cap a la Catalunya Central, l'àrea de Barcelona i les comarques de Girona. Al final del dia, el temps violent també ha arribat a les comarques de Ponent.

🔴 En directe | Així són algunes de les pedres que han caigut a Catalunya



📸 Jordi Peró (@MONTSEC_)https://t.co/mQcIB9iReX pic.twitter.com/9Tddnb4VHX — NacióDigital (@naciodigital) July 23, 2025

Una jornada resolta sense massa incidents

Amb tot, no ha calgut lamentar massa incidents. Els Bombers han fet fins a les nou de la nit d'aquest dimecres 159 serveis per l'episodi de pluges que ha portat Protecció Civil a activar l'alerta del pla Inuncat. Entre les set i les nou n'han fet 51, 40 dels quals a la Regió Metropolitana Nord.

🔴 En directe | Pedra i fort vent a Terrassahttps://t.co/mQcIB9ijpp pic.twitter.com/1zPmKqmVns — NacióDigital (@naciodigital) July 23, 2025

La majoria dels serveis han estat per retirar arbres i per inundacions de baixos, tot i que també han apagat dos focs petits causats per llamps. Fins a les vuit del vespre el telèfon d'emergències 112 ha rebut 246 trucades per les pluges. El gruix d'avisos s'ha rebut des del Vallès Occidental (94) i en concret des del municipi de Terrassa (63 trucades). Entre les sis de la tarda i les vuit del vespre s'han rebut 110 trucades.

Una esllavissada i caigudes d'arbres

El fet més destacat ha estat una esllavissada causada per la pluja ha obligat a interrompre la circulació de trens de la línia R14 entre Calaf i Cervera. El despreniment ha causat una obstrucció a la via que ha forçat la parada de la circulació, i Renfe ha activat un servei alternatiu de bus per carretera.

També hi ha hagut alguns talls de carreteres, com per exemple la BP-4653 a Sant Martí d'Albars (Lluçanès). Els dos focs causats per llamps s'han produït a Castellolí (Anoia), on les flames han cremat 150 metres quadrats al costat de la carretera C-37, i a les Piles (Conca de Barberà), on la superfície afectada no ha arribat a la mitja hectàrea.

A dos quarts de vuit del vespre Protecció Civil ha indicat que es manté activada l'alerta del pla Inuncat per la previsió del Meteocat que hi hagi pluges de més de 40 litres per metres quadrat en mitja hora durant la tarda i nit a la Catalunya Central, prelitoral i litoral central i de Tarragona. En tot cas, dijous les pluges haurien de ser menys intenses malgrat que resten 15 comarques en alerta.