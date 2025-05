Història i arquitectura es donen la mà a la Fira Modernista de Terrassa

La Fira Modernista de Terrassa, del 9 a l’11 de maig, transportarà la ciutat a principis del segle XX per reivindicar i reviure el seu passat industrial i modernista, que ha deixat empremta a la identitat terrassenca i el seu patrimoni arquitectònic. Enguany la Fira ret homenatge a l'arquitecte Lluís Muncunill, autor d'edificis destacats de Terrassa com el Vapor Aymerich o la Masia Freixa. Per celebrar aquesta cita indispensable, l'Ajuntament ha preparat una extensa programació amb el suport de les entitats locals que comprèn propostes gastronòmiques i culturals per a tots els gustos.

Entre el 9 i l’11 de maig, hi haurà visites guiades i rutes urbanes per descobrir edificis modernistes de Terrassa amb diversos fils conductors, com la literatura, l'espiritualitat o les indústries de principis del segle passat. A més, es podran visitar algunes de les obres significatives dissenyades per l’arquitecte Lluís Muncunill. Algunes rutes com la que es fa a la Masia Freixa comptaran amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin fer la visita de forma autònoma. "Volem posar en relleu la història d’una ciutat que ha estat capaç de conservar i recuperar una part important del seu patrimoni", ha expressat l'alcalde, Jordi Ballart.

Una altra de les apostes de la Fira és la gastronomia d'època. Tant és així, que hi haurà un espai immersiu situat al carrer Col·legi i organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. Aquesta mostra ofereix una oportunitat única per viatjar en el temps a través dels sabors i les tradicions culinàries. Es faran demostracions en directe d'elaboració de plats típics amb receptes tradicionals i amb ingredients autòctons. A més, comptarà amb parades d’artesans que presentaran productes 1900. A l’espai també hi haurà música en viu i decoració d’època. També hi haurà un mercat dedicat a l'alimentació i l'artesania a la Rambla Ègara i a la plaça Freixa i Argemí.

D'altra banda, es podrà veure la Fira de Ciutats del Modernisme, amb la presència de ciutats catalanes i també de Budapest i Riga, de gran rellevància dins de la Réseau Art Nouveau Network. Aquestes dues ciutats, reconegudes pel seu ric patrimoni modernista, oferiran una mirada única a la bellesa i l’impacte de l’Art Nouveau a Europa.

Al llarg de les diverses jornades de la Fira, hi haurà tallers demostratius d’oficis d'època i també activitats manuals per a infants que inclouen tota mena d'arts plàstiques. El teatre també jugarà un paper important en les recreacions modernistes, començarà amb l'obra “Muncunill, construint fàbriques i somnis”, que té lloc el divendres a les 21:30 a la Masia Freixa, i continuarà amb espectacles multidisciplinaris i de dansa com "Trama" o "Ball en Modernisme".

La Fira del Modernisme serà un moment per a la divulgació històrica de la ciutat, per això s'han preparat exposicions a diversos espais de Sabadell. A la Sala d’Actes de la Masia Freixa es podrà visitar “Muncunill portes endins”, organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquesta mostra ofereix una mirada íntima a l’arquitecte Lluís Muncunill a través de 12 portes de diferents edificis que va projectar. També es podrà veure l’exposició “El Muncunill més desconegut” al Magatzem Joaquim Alegre - Arxiu Tobella. Aquesta mostra posa en relleu l’obra menys coneguda de l'arquitecte a través de fotografies on es poden veure espais interiors poc accessibles i projectes que ja han desaparegut.