Terrassa preveu incrementar la borsa d'habitatge assequible amb més d'un miler de pisos fins al 2028

L'Ajuntament de Terrassa estima que la borsa d'habitatge assequible creixerà amb més d'un miler de pisos durant els tres anys vinents, arribant als 5.100. L'alcalde, Jordi Ballart, ha ressaltat aquest dimecres les promocions que estan en marxa o que arrencaran pròximament, les quals sumen 740 habitatges amb una inversió de 113,6 milions d'euros entre iniciatives públiques i publicoprivades.

Pel que fa a la resta fins a superar el miler de pisos nous, l'executiu ha assenyalat que ja hi ha projectats 389 habitatges a través de la convocatòria d'ajuts de la Generalitat, incloent-hi deu finques públiques, vuit de la Societat Municipal d'Habitatge i dues a Torresana.

On estaran els nous pisos

Segons ha detallat el govern local, l'any que ve està previst que estiguin enllestits 258 nous pisos a Can Colomer, 20 al carrer Ter i 18 al carrer Mas Adei. De cara al 2027, s'estima que haurà acabat la construcció de 190 habitatges a Torre-sana, mentre que el 2028 finalitzaran les obres de 61 pisos de lloguer i 152 de venda a dret de superfície al sector AEG, així com 37 altres pisos al Vapor Cortès gestionats per l'Incasòl.

D'altra banda, Ballart i la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares, han precisat que als nous sectors urbanístics desenvolupats per promotors privats també hi haurà 414 habitatges a preus assequibles. Seran 85 pisos a la carretera de Rellinars, 25 al sector de Sala Badrinas i 42 a la rambleta del Pare Alegre.

El preu del lloguer oscil·larà entre els 290 i els 600 euros mensuals, i per optar al concurs cal estar inscrit al registre oficial de sol·licitants d'habitatge protegit, on ara hi ha 4.500 persones interessades.

Per últim, el govern ha indicat que ha iniciat la redacció del nou Pla Local d'Habitatge per al període 2026-2031. Abans del text final, han garantit que hi haurà un procés participatiu amb tallers, enquestes i jornades de treball "perquè Terrassa creixi amb criteri, justícia i cohesió", ha dit Ballart.