Inspeccionen un habitatge ocupat a Terrassa després de patir un incendi

El servei municipal d'Urbanisme de Terrassa ha inspeccionat un habitatge ocupat al carrer Camí de Castellar aquest dijous 31 de juliol amb la col·laboració de la Policia Municipal i la policia espanyola. L'actuació, que també ha comptat amb la presència dels propietaris de l'habitatge, s'ha dut a terme després que la finca patís un incendi.

Per extingir-lo, s'hi van desplaçar quatre dotacions de Bombers que van aconseguir apagar el foc al cap d'aproximadament d'una hora. Durant la intervenció es va dur a terme una primera inspecció tècnica de l'immoble, que va constatar un estat estructural deteriorat. Arran d'això, es va ordenar l'evacuació de l'immoble i el precinte de l'edifici fins que es fes una inspecció més detallada per part de l'arquitecte municipal. Paral·lelament, el dimecres 30 de juliol al vespre, els agents municipals van intervenir en una baralla a la via pública entre sis persones ocupants de l'edifici que, tot seguit, va identificar.

La segona inspecció tècnica de l'immoble ha determinat que entrar-hi suposa un risc, però no és immediat ni es considera greu. En qualsevol cas, s'ha recomanat no habitar a l'interior d'aquesta finca mitjançant una acta oficial, que s'ha posat en coneixement dels ocupants i de la propietat.

Els propietaris ja havien començat els tràmits judicials per al desallotjament, que s'intentarà accelerar arran del resultat de l'acta d'inspecció tècnica. D'aquesta manera, segons l'Ajuntament, es vol "acabar amb les molèsties que està ocasionant aquesta ocupació". Aprofitant l'operatiu de la inspecció tècnica la policia ha identificat a cinc dels ocupants de la finca, i en col·laboració amb la policia espanyola, s'han detingut tres persones. Segons ha informat l'Ajuntament, els detinguts es troben "en una situació administrativa irregular" i "incompleixen la Llei d'Estrangeria".

L'Ajuntament, a través dels canals institucionals, ha explicat que fa temps que col·labora amb els propietaris de l'habitatge ocupat per "resoldre la situació". "S'espera que les instàncies judicials prenguin les mesures pertinents perquè aquesta situació es resolgui amb la màxima celeritat possible", han expressat. En aquesta línia, també han dit que en tot moment "s'actuarà per tal de vetllar per la seguretat" de la ciutadania.