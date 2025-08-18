Terrassa tindrà tres noves àrees de joc infantil inclusives

L'equip de Govern de Terrassa ha aprovat inicialment fer millores a tres àrees de joc infantil per transformar-les en espais inclusius. L'objectiu de les actuacions és fer que puguin accedir, gaudir i jugar tots els infants independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o cognitives. El projecte se centra en la renovació de les àrees del parc del Nord, al barri de Sant Pere; el carrer de Morella, al barri de Can Palet; i la plaça del Mas Isarn, situada al polígon industrial de Can Petit.
Segons ha explicat la tinenta d'alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, es vol "garantir la plena participació en la vida comunitària" a tots els infants, "també per als que tenen alguna discapacitat". Per això, "convertir aquests tres parcs en espais inclusius significa trencar barreres, visibilitzar la diversitat i construir una ciutat que cuida, educa i integra des de la infància", ha assegurat.
La previsió de l'Ajuntament és que les obres dels espais del parc del Nord i del carrer de Morella es facin l'any 2026, mentre que les actuacions a la de la plaça Mas Isarn s'haurien de fer entre finals del 2026 i 2027. El termini d'execució de les obres serà d'uns sis mesos per a cadascuna. El pressupost total és de 962.000 euros repartits de la següent manera: 449.000 corresponen a l'espai de la plaça Mas Isarn, 346.000, al del carrer de Morella i 148.000, al del parc del Nord.
Àrea de jocs infantil del parc del Nord
En primer lloc, pel que fa a l'àrea de joc del parc del Nord, que està al costat del carrer dels Ferroviaris i molt prop a l'Escola Heura, es vol mantenir la zona existent amb paviment de sorra i una superfície d'uns 125 m2 i crear-ne una de nova al costat de cautxú, per diferenciar-la de l'altra. Així, contant els dos espais, s'arribaria als 220 m2.
Seguint les recomanacions de la direcció de l'escola Heura, estaran delimitats per una tanca tres dels quatre costats. La part que confronta amb l'espai existent serà la que quedarà oberta. A més, el diferent paviment que tindran cadascuna també servirà per a diferenciar cromàticament la zona de seguretat de cada joc.
Pel que fa als jocs inclusius, a la zona nova s'instal·larà un gronxador amb una cistella niu, una caseta accessible, un joc sonor musical i un panell lúdic. D'altra banda, a l'espai amb paviment de sorra se substituiran els elements existents per un gronxador amb una cistella niu, un balancí de molles doble amb respatller i una caseta amb tobogan doble.
Àrea de joc infantil del carrer de Morella
En segon lloc, a la zona de joc infantil del carrer de Morella, la proposta consisteix a ampliar l'àrea actual -que és de poc més de 90 m2- i convertir-la en una superfície de jocs de més de 500 m2. La idea és ampliar-la ocupant l'esplanada annexa al pati de l'Escola Auró, de manera que podrien utilitzar-la els alumnes de l'escola.
L'espai existent continuarà tenint el terra de sorra, però es renovarà la tanca perimetral. Pel que fa a l'ampliació, s'hi accedirà per una zona de formigó i dintre hi haurà una zona de jocs amb paviment de cautxú i una altra amb sorra. S'hi incorporaren punts de llum, una font i bancs adaptats i arbres disposats al voltant del perímetre.
Quant als jocs, a la zona de cautxú es posarà un balancí de molla, un joc de rotació, un gronxador niu i un trampolí -tots ells inclusius-. La zona de sorra tindrà una caseta accessible tipus vaixell, un conjunt d'escalada i una caseta de robínia amb tobogan metàl·lic.
Àrea de joc infantil de la plaça del Mas Isarn
Finalment, a la zona de joc infantil de la plaça del Mas Isarn, es proposa renovar completament la zona per als més petits -que actualment està delimitada per una tanca- i mantenir la d'infants més grans i l'àrea amb aparells esportius. S’eliminarà part del muret de contenció per aprofitar el desnivell i crear un petit turó amb tres tobogans (un d’ells inclusiu) i elements de grimpada com cordes i preses d’escalada. També s’hi incorporaran rampes amb pendent inferior al 6% per garantir l’accessibilitat de cadires de rodes, i es renovaran la font i les papereres per models adaptats.
Pel que fa a altres jocs inclusius, s’instal·laran un balancí de molles, un joc de rotació, un gronxador niu, un joc interactiu amb pilotes i un altre amb xarxa. A més, es construirà una tanca perimetral que cobrirà parcialment l’espai pels costats sud-oest, sud i sud-est, a prop de la vorera del carrer de la Castellassa i del xamfrà amb la carretera de Castellar. La tanca comptarà amb un portal d’accés situat davant de l’actual pas de vianants del carrer de la Castellassa.