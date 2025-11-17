Egara Juga! torna a Terrassa amb una segona edició plena de novetats

Arriba una nova edició de Egara Juga!. Després de l'èxit de l'any passat, Terrassa tornarà a acollir la gran fira dedicada als jocs de taula, de rol i de miniatures els dies 29 i 30 de novembre al Recinte Firal. Durant tot el cap de setmana, el recinte s’omplirà d’activitats, tornejos i espais de joc oberts a tots els públics.
Els visitants podran gaudir tant dels clàssics més coneguts, com Catan o Carcassonne, com de propostes menys habituals, com Knarr o The White Castle. A més, la fira acollirà nombrosos tornejos i campionats de jocs com Castells de Borgonya (amb la col·laboració d’Awaken Realms), Risk Cat, Splendor Duel i Unmatched.
Entre els esdeveniments més destacats hi ha el primer Gran Torneig de Catalunya d’Age of Sigmar, organitzat per la botiga Troll Cave, i el quart Gran Torneig de Catalunya de Warhammer 40.000, en el seu format per equips, que ja ha esgotat totes les places. També s’hi celebrarà un concurs de relats fantàstics i un concurs de pintura ràpida de miniatures de 25 minuts, obert i sense inscripció prèvia.
Novetats de la segona edició
La segona edició arriba amb novetats de tota mena, com l’espai de jocs infantils, un episodi en directe del pòdcast Cunyadisme Lúdic, un torneig de Kill Team dins de la Copa Catalana, una presentació en exclusiva de Covenant de Devir i una exhibició del joc KURSK. També hi haurà la popular FrikiRifa, amb un sorteig de jocs i material del hobby valorat en més de 600 €.
D'altra banda, la fira amplia la seva oferta amb quatre taules de rol, organitzades amb la col·laboració de NoSoloRol i La Frikassa, que oferiran una aventura especial creada per a aquesta edició. També s’organitzaran 13 partides de Blood on the Clocktower, una d’elles ambientada en el conflicte històric entre Terrassa i Sabadell. I, com l’any passat, hi haurà un espai dedicat a les botigues especialitzades locals i a editorials emergents, que presentaran nous jocs i prototips d’autors novells.
Amb la seva segona edició, l'Egara Juga! es consolida com una cita imprescindible per als amants dels jocs i de l’oci alternatiu terrassenc. Per consultar tots els actes i la programació sencera, ho podeu fer a través del perfil d'Instagram de la fira i al web egarajuga.cat.