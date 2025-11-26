El millor torró de crema cremada de l'Estat del 2025 es fa a Catalunya

Nadal és l'època més determinant per a les pastisseries. És el moment de l'any en què es disparen els àpats familiars i en grups grans i les postres i les sobretaules són els grans protagonistes. El 25 de desembre, toca torró; per Cap d'Any, neules; i el 6 de gener, tortell.
Per això, les setmanes prèvies, els gremis celebren concursos per determinar quines pastisseries fan els millors productes i potenciar-ne així les vendes. Ara ha estat el torn del torró de crema cremada, amb la quarta edició del concurs que organitza el Gremi de Pastissers de Barcelona amb el suport tècnic de l'Escola de Pastisseria del Gremi (EPGB) i que està obert a tots els negocis de l'Estat.
Enguany, el guanyador ha estat la pastisseria Turull de Terrassa. Un jurat de luxe conformat per professionals com Sergi Vela, Jordi Calvet, Jaume Urgellés, Lluís Costa i Martí Giner, així com el mestre forner Francisco Ramírez i els periodistes gastronòmics Salvador Garcia Arbós i Fernando Toda l'han premiat després d'un tast a cegues validat davant de notari.
La pastisseria Turull, un negoci familiar amb 60 anys d'història
La pastisseria Turull va ser fundada fa més de sis dècades per Joan Turull, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona entre el 1995 i el 2014. Ara sota la direcció de la filla, Aniana Turull, manté l'essència tradicional amb una oferta basada en dolços artesans catalans i gaudeix d'un gran reconeixement local, però també a tot Catalunya.