Les piscines municipals de Terrassa tanquen l'estiu amb una ocupació de fins a 130.000 banyistes

Aquesta temporada d'estiu, les quatre piscines municipals de Terrassa han registrat una afluència de 130.392 usuaris i usuàries des que van obrir, el 21 de juny, fins al 31 d’agost. Aquestes dades constaten un petit increment de l’afluència de banyistes respecte a la temporada anterior, quan el total d'usuaris va ser de 129.837, gràcies en part a les altes temperatures que s’han registrat els darrers mesos.
Per equipaments, la Piscina de Vallparadís és la que ha rebut un major nombre de banyistes amb un total de 82.380 usuaris (28.796 al juny, 27.944 al juliol i 25.640 a l’agost). La segueixen la Piscina de les Arenes amb 17.873 banyistes (7.256 al juny, 5.669 al juliol i 4.948 a l’agost); la Piscina de la Maurina amb 15.761 banyistes (6.019 al juny, 5.856 al juliol i 4.793 a l’agost); i la Piscina de Sant Llorenç amb 14.378 banyistes (5.931 al juny, 4.793 al juliol i 3.654 a l’agost).
El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ha destacat el "bon funcionament dels quatre equipaments al llarg de tot l’estiu, sense que s’hagi produït cap contratemps". A més, ha afegit que, davant l'estiu especialment xafogós i amb onades de calor que s'ha viscut a Catalunya, les piscines "han contribuït al fet que la ciutadania de Terrassa pogués suportar millor les altes temperatures". També pel que fa al petit increment de banyistes, assegura que això fa "entendre que les piscines són un servei profitós i ben valorat pels terrassencs i les terrassenques".
D'altra banda, el regidor ha recordat que "abans de l’inici de la temporada, vam dur a terme diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments, que han donat molt bons resultats i que han fet que la població gaudís de les piscines en les millors condicions possibles".