15 de octubre de 2025

10:30

Terrassa prohibeix l'adopció de gats negres fins que passi Halloween

El consistori ha aprovat una interlocutòria d'urgència que no permetrà que surtin felins negres de la protectora del municipi fins a l'1 de novembre

  • Els gats negres són sovint torturats en el marc de Halloween

Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 18:35

Els gats negres simbolitzen la mala sort per a alguns, especialment, quan s'apropa l'època de Halloween. I és que encara que la castanyada és la festa per excel·lència dels catalans a la tardor, aquesta altra festivitat se celebra cada cop més en el nostre territori. A quatre setmanes vista d'aquesta celebració, l'Ajuntament de Terrassa ha decidit prohibir l'adopció de gats negres fins que passi Halloween per evitar que siguin danyats en rituals i tortures. El consistori ha aprovat una interlocutòria d'urgència que no permetrà que surtin felins negres del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD), que és de gestió municipal, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. 

La mesura respon a la petició de diferents associacions animalistes del municipi que havien reclamat que l'Ajuntament actués preventivament a les portes de Halloween. La prohibició va entrar en vigor l'1 d'octubre i finalitzarà el 10 de novembre, tot i que de moment a la ciutat no consta que s'hagi fet cap ritual que posi en risc la vida dels animals.

La instrucció signada des del Servei de Benestar Animal, a la qual ha tingut accés l'ACN, indica que la mesura és "temporal i excepcional" per "prevenir possibles situacions de risc per als gats negres derivades de supersticions, rituals o usos irresponsables" que poden produir-se amb motiu de la festivitat. També se sosté que aquesta mesura "no implica cap discriminació en relació amb el color o les característiques dels animals, sinó una actuació de protecció addicional orientada a garantir el seu benestar"

A la protectora municipal de Terrassa hi ha actualment més d'un centenar de gats, una dotzena dels quals són negres. Per això, si abans del 10 de novembre arriba alguna petició d'adopció o acollida, l'Ajuntament diu que s'estudiarà atendre-la quan hagi passat el període vetat.

Benestar Animal precisa que només s'autoritzaran peticions per a gats negres durant les pròximes setmanes en casos "degudament justificats i valorats" per l'equip tècnic del centre, tenint en compte que hi hagi "plena garantia de seguretat i un historial fiable de la persona sol·licitant".

