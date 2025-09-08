El Consorci Sanitari de Terrassa trenca el silenci després del cas del suïcidi a l'Hospital

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha defensat que els metges van "actuar amb professionalitat" en el cas de la pacient amb un quadre de patologia psiquiàtrica que es va suïcidar el 22 d'agost després de passar 48 hores en un box d'urgències. La pacient tenia un "alt risc de suïcidi" i estava esperant un llit per ser ingressada a la planta de Psiquiatria.
Segons un comunicat del CST, la pacient va ingressar al Servei d'Urgències el dia 20 d'agost i es van aplicar els procediments clínics definits segons la patologia que presentava. "Durant les 48 hores va ser atesa per l'equip de l'Àrea de Medicina i l'equip de Psiquiatria coordinadament, els quals van actuar amb professionalitat fent la valoració de la pacient i el seguiment clínic segons les actuacions establertes en aquests casos", ha continuat el Consorci.
L'Hospital de Terrassa confirma que el Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient del CST està "analitzant els fets" i que, en paral·lel, el Departament de Salut ha iniciat una investigació sobre el mateix cas. D'altra banda, el Consorci Sanitari de Terrassa lamenta la mort de la pacient i expressa el condol als seus familiars, tot respectant el seu dol i la privacitat.
Finalment, el CST recorda que el Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Terrassa compta amb una unitat d'hospitalització, atenció urgent i atenció ambulatòria, amb el complement d'altres centres urbans com el Centre de Salut Mental d'Adults a Terrassa i els Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig a Rubí.