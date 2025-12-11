Mercadona haurà de pagar 60.000 euros a una extreballadora per acomiadar-la de manera improcedent, segons ha avançat Ràdio Rubí. L'empresa de supermercats va fer fora la dona l'any passat per menjar-se plats preparats en dues ocasions, un cop ja havia acabat el seu torn laboral i quan l'establiment ja estava tancat. El jutjat de Terrassa, però, considera que el testimoni de les seves excompanyes no és creïble i que l'acomiadament va ser improcedent.
La causa es va començar a jutjar el gener del 2025 a Terrassa, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya n'ha ratificat la sentència original ara. Segons aquesta, la treballadora, que era de Rubí, va rebre la carta d'acomiadament per falta molt greu l'abril del 2024. Se l'acusava d'haver-se menjat part dels plats preparats que es venen al supermercat, que tenien un valor conjunt estimat de 20 euros.
El document també anava acompanyat del testimoni de les excompanyes, que asseguraven haver presenciat els fets i que adjuntaven fotografies de les presumptes restes dels plats. A més, Mercadona hauria ofert 1.000 euros a l'acomiadada a canvi de reconèixer els fets, però ella s'hi va negar i va portar el cas a la justícia.
Un cop es va investigar el cas, el jutjat social número 1 de Terrassa va dictaminar que el relat de les excompanyes no era creïble, ni les seves declaracions ni les condicions en què van capturar les fotografies. A més, la sentència també assenyala que la denunciant i aquestes havien discutit uns dies abans dels fets.
El jutge va donar l'opció llavors a Mercadona de readmetre la treballadora o bé indemnitzar-la amb 60.000 euros. L'empresa es va decantar per la segona opció i ho va recórrer al TSJC, que finalment ha acabat ratificant la sentència, tot i que la decisió encara es pot recórrer al Tribunal Suprem.