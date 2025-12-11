Un donant d'esperma portador d'un gen cancerigen té 197 fills a Europa, 35 dels quals a Espanya

Un banc d'esperma de Dinamarca ha venut esperma d'un donant que era portador d'un gen cancerigen amb el qual es té constància que han sigut engendrats almenys 197 nadons en 14 països europeus diferents. Concretament, 35 han nascut a Espanya. Així ho ha revelat una investigació de la Xarxa de Periodisme d'Investigació de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) publicada aquest dimecres.
Es tracta del "donant 7069", un estudiant que va començar a donar esperma el 2005 a la seu de Copenhage del Banc Europeu d'Esperma (ESB) després de passar totes les proves mèdiques que es feien en aquella època. La seva esperma es va vendre entre 2006 i 2023 a 67 clíniques de fertilitat de tota Europa, ja que no existeix una regulació internacional que limiti el nombre de naixements per donant.
Va ser fa dos anys que es va descobrir en una mostra una "nova i potencialment mortal alteració genètica": una patologia derivada de la mutació TP53. És a dir, una malaltia que augmenta el risc que la persona portadora "desenvolupi diferents tipus de càncer al llarg de la seva vida", segons explica Ann-Kathrin Klym, cap del laboratori del banc d'esperma Berliner Samenbank, en declaracions a RTVE. Després de detectar-ho, van bloquejar la distribució de l'esperma.
Es tracta d'una alteració genètica que era impossible de detectar fa 20 anys. Els investigadors, però, adverteixen que durant aquests anys ja s'ha diagnosticat càncer a diversos nens engendrats amb l'esperma i que, fins i tot, alguns "ja han mort". Edwige Kasper, investigadora de la Universitat de Rouen en aquesta xarxa europea, explicava en una entrevista a la televisió pública danesa que alguns nens "ja han desenvolupat dos tipus de càncer" i que uns quants "han mort a una edat molt primerenca". Kasper alerta també que es desconeix el nombre total de fills engendrats.
35 fills a Espanya
A l'estat espanyol, l'esperma del donant es va vendre a quatre clíniques i ja s'ha confirmat que s'ha utilitzat per donar a llum a 35 nens, malgrat que la legislació espanyola diu que l'esperma d'un donant només es pot utilitzar en sis famílies. Concretament, es tracta de deu famílies espanyoles i 25 dones que van venir a Espanya expressament a fer el tractament. La investigació ha revelat que, d'aquests 35, tres ja han donat positiu en la mutació i un està malalt.
Quant a la resta de països, se sap que on ha deixat més fills és els Països Baixos, amb 49, on també s'ha detectat que l'esperma es va utilitzar per concebre 50 nens més en dones no residents. A Bèlgica, 53, on la Fiscalia de l'Estat va anunciar fa uns mesos que obriria una investigació, ja que la legislació limita a sis famílies per donant. A Grècia, se sap que set clíniques van rebre l'esperma, però les autoritats no han facilitat les dades de quants nens haurien nascut. També es va enviar a clíniques d'Alemanya, on van néixer dos fills i un ja està malalt, a Irlanda, Polònia, Albània i Kosovo, on no va néixer cap nen. A més, hi ha informes que assenyalen que va arribar a Xipre, Geòrgia, Hongria i Macedònia del Nord.