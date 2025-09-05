Una pacient psiquiàtrica se suïcida durant l'espera a Urgències de l'Hospital de Terrassa

Una pacient amb un trastorn psiquiàtric greu es va prendre la vida en un box de l'Hospital Universitari de Terrassa el passat divendres 22 d'agost. El Consorci Sanitari de Terrassa n'està al cas i situa el succés sota "fase d'anàlisi" per part del Comitè de Qualitat i Seguretat del Pacient i que s'estan seguint "tots els protocols del CatSalut". Per ara no consta cap denúncia de la família i el Departament de Salut assegura que estudiarà el cas i si va haver-hi alguna falla dels controls i protocols.
La pacient, que tenia un "alt risc de suïcidi", feia més de 48 hores que estava a Urgències esperant un llit per ser ingressada a la planta de Psiquiatria. Tres dies després d'aquesta mort per suïcidi, el dilluns 25 d'agost, un altre pacient es va escapar d'Urgències, segons han explicat els sanitaris a diversos mitjans.
Fins a un mes d'espera a Urgències
El comitè d'empresa de l'hospital va relacionar aquest fet amb la "falta de llits" d'hospitalització i d'aguts, sobretot "a Psiquiatria". "Aquest estiu, hi ha hagut pacients psiquiàtrics que s'han passat fins a un mes a Urgències. El rècord van ser cinc setmanes", assenyalen les fonts del comitè consultades per El Periódico. En contrast, per la resta de malalts, de mitjana, l'espera és de quatre dies.
Fonts sanitàries recorden que els pacients psiquiàtrics haurien d'estar només "el temps indispensable" a Urgències i ser traslladats contra abans millor a Psiquiatria, on hi ha les eines i l'adaptació dels recursos necessaris per treballar. Els sanitaris expliquen que és "freqüent" que els pacients psiquiàtrics s'escapin d'Urgències, una mostra és el malalt que ho va fer tres dies després del suïcidi d'una dona malalta.
En l'espai d'Urgències d'aquest hospital es barregen tota mena de pacients. Només les àrees de Pediatria i Ginecologia estan separades. I evidentment, a tot arreu no hi ha els estris essencials per tractar amb pacients psiquiàtrics. En referència a l'adequació de l'espai, el comitè explica que la planta de Psiquiatria sí que està adaptada -no com la d'urgències- a malalts mentals.
A diferències de les altres plantes, a la de Psiquiatria hi ha coberts de plàstic i les finestres estan tancades. És a dir, compta amb una sèrie de proteccions específiques. "Després d'aquest suïcidi, l'únic que ha fet l'hospital és enviar als treballadors a Salut Laboral. Dues treballadores segueixen de baixa per aquest incident", lamenten des del comitè d'empresa.