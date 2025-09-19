Mor un motorista en un xoc amb un cotxe de matinada a la C-58 a Terrassa

Un motorista ha mort aquest dijous a la nit en un accident amb un turisme en el pas de la C-58 per Terrassa, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima és un home (A.C.F.) de 59 anys i veí de Terrassa.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22:01 hores per un sinistre en el punt quilomètric 19,2 de l'autopista. Per causes que s'investiguen, un turisme i una motocicleta van topar i el motorista es va desestabilitzar i va caure.
Arran de l'accident, han actuat diverses patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, des del gener han mort 106 persones en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons l'SCT.
Les carreteres catalanes més mortíferes de l'estiu
Les carreteres catalanes han registrat, entre el 23 de juny i l'11 de setembre, un total de 36 morts en 32 accidents de trànsit. Aquesta xifra de víctimes mortals suposa el mateix nombre de finats que en el mateix període de 2024, fet que, segons el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, es tradueix en una "contenció" de la sinistralitat mortal.
El 33,3% de les persones que han perdut la vida han estat motoristes, vianants i ciclistes, i s'han comptabilitzat 240 persones ferides greus, un 2,6% més que el 2024. Pel que fa a la distribució dels accidents entre carreteres catalanes, ha estat força dispersa: a l’A-2 i l’N-II, han estat les vies que han registrat més morts, amb tres víctimes mortals cadascuna. A més, l’AP-7, la C-12, la C-31, la C-1412b i la C-15z han registrat dues morts cadascuna.
Pel que fa al conjunt del 2025, tres carreteres aglutinen el 25% de les morts, tot i que el SCT destaca la disgregació de les defuncions. Sigui com sigui, les tres principals són l'AP-7 (11), l'A-2 (7) i la C-58 (6). A banda, la C-12 i l’N-II han registrat enguany quatre morts cadascuna, i la C-25, C-31 i C-16, tres.